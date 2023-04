Las vigentes subcampeonas del mundo de la clase, las mallorquinas María Perelló y Marta Cardona, y los catalanes Sebastián Riquelme /Miquel Pérez se han proclamado hoy nuevos campeones de España de 420 en categoría absoluta, en la regata que ha reunido esta Semana Santa a los mejores regatista del país de esta clase juvenil de la vela ligera en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria.

Baleares con Perelló/ Cardona , que hacen doblete, y Ian Walker/ Fernando Barceló, vence en las categorías sub 19. Y de Andalucía y Galicia son los nuevos campeones de España sub 17: José Medel/ Pablo Fernández y Natalia Domínguez/ Inés Ameneiro, respectivamente.

Baleares gana el título por comunidades autónomas, seguida de Canarias y de Cataluña.

59 barcos -118 regatistas- de 7 comunidades autónomas han disputado esta semana el Campeonato de España de la clase 420 en la regata que ha organizado el Real Club Náutico de Gran Canaria por delegación de la Real Federación Española de Vela, con la colaboración de la Real Federación Canaria de Vela, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria.

La regata comenzó con un día duro el jueves, con picos de viento de hasta 24 nudos y olas grandes, unas condiciones que fueron remitiendo a medida que iban pasando los días, para acabar este domingo con unos 8-9 nudos de intensidad.

Las hermanas canarias Paula e Isabel Laiseca -vigentes campeonas del mundo de 29er- se hacen con la medalla de plata absoluta femenina gracias a dos excelentes últimas jornadas. Dos primeros y dos segundos puestos permiten a las canarias colgarse la plata, pero resultan insuficiente para alcanzar a Perelló/ Cardona. Las mallorquinas se pusieron en cabeza desde el minuto cero de la regata.

El bronce femenino absoluto es para Cataluña: Nora García y Mariona Ventura, que se hacen, además, con la plata sub 19.

El podio masculino absoluto lo completan: los catalanes Pol Mateu y Alejandro de Maqua, que logran la plata, y el bronce es para los baleares Ian Walker y Fernando Barceló, también oro sub 19.

Los canarios Miguel Ángel Morales /Alejandro Martín son los nuevos subcampeones de España sub 19, y el bronce se queda en manos de los mallorquines Marc Mesquida/ Ramón Villanueva. El bronce sub 19 F es balear: Marisa Vicens / Marina Borrás.

En sub 17, la plata masculina y el bronce femenino son de Canarias (Alberto Padrón/ Luis Mesa y Gabriela Cañibano/ Ariane Muñoz); mientras la plata femenina y el bronce masculino van a Cataluña (Jana y Martina Rahola y Daniel García / Quim Serra).

El 420 es un clásico de la vela juvenil que ha deparado grandes alegrías a la vela española. Sólo el Real Club Náutico de Gran Canaria, anfitrión de este campeonato de España, cuenta en su palmarés con 5 campeones del mundo. El primero lo consiguieron Fernando León, futuro medallista olímpico, y Enrique Nuñez en 1987. También se ganó en 1992, 2000, 2003 y 2018.