Las Laiseca, una nueva estirpe

Burgalesas de nacimiento, pero grancanarias de adopción, Paula e Isabel Laiseca son herederas directas de la estirpe de navegantes isleños que han llevado el nombre de Gran Canaria con orgullo por todo el mundo. A pesar de su nacimiento lejos de la Isla por encontrarse su madre en Burgos, toda su vida ha estado ligada a la Isla, lo que no impide que estén orgullosas tanto de sus raíces burgalesas, como de las vascas de su padre.

Paula recuerda que la andadura de ambas en el mundo de la vela empezó «en un cursillo de verano en Puerto Rico, por insistencia de una amiga y desde entonces no nos desenganchamos». Sin saberlo, el Club Regatas Suroeste, entre los nueve y los 13 años de edad, en la categoría optimist, encendía la llama de una pasión por la vela que no ha dejado de crecer desde entonces. Posteriormente el RC Naútico de Gran Canaria se encargaría de pulir un diamante que no ha tardado en dar sus frutos, tanto en la categoría 29er, en la que las dos hermanas se proclamaban campeonas del mundo, como en el 420, donde el pasado fin de semana se erigían en casa, segundas en el Campeonato de España.

«Hace unos tres años comenzamos a navegar juntas como pareja tanto en 29er como en 420, porque hasta ese momento lo hacíamos de forma separada», recuerda con una sonrisa Paula, para quien «compaginar ambas modalidades fue muy difícil, porque las competiciones a veces coincidían y teníamos que coger los vuelos de forma apresurada para ir de un campeonato a otro».

Para Isabel el amoldarse a su hermana «ha sido mucho más fácil, porque ambas hemos estado anteriormente con otras parejas, pero juntas siento que estamos muy compenetradas, siempre en el agua nos ayudamos mucho la una a la otra y juntas formamos un gran equipo».

Mientras en la modalidad del 420 el barco es más clásico y algo más técnico, lo que obliga a las regatistas «a tener más en cuenta la táctica y la estrategia», apunta Paula; sin embargo en el 29er, se navega con un «barco más moderno, en el que es más importante la velocidad y la táctica se queda un poco más de lado». A pesar de las diferencias entre ambas modalidades, no tienen preferencias por una u otra categoría. «Le tenemos mucho cariño al 420, porque fue la modalidad que primero nos permitió ser competitivas e ir a mundiales, pero todo suma».

A lo largo de la temporada van alternando los entrenamientos de ambas especialidades, si bien en este año coinciden los mundiales de ambas categorías, por lo que «como ya ganamos el oro en el 29er, este año nos hemos decantado por hacer el mundial de 420», comenta Isabel.

Una plata con sabor especial

El pasado fin de semana sumaban a su palmarés una nueva plata en la categoría 420 en el Campeonato de España. Una medalla que dejaba en las dos jóvenes regatistas del RC Naútico de Gran Canaria un sabor especial, al lograrlo en las aguas de la capital grancanaria y en un evento organizado por su club. «Hemos sentido el apoyo de todo nuestro club, todos estaban muy pendientes de nosotras, deseándonos suerte y animándonos», relata agradecida Paula.

En cuanto a las claves que hicieron que se quedasen sin poder colgarse la medalla de oro al cuello, Isabel reconoce que «los dos primeros días no nos fue especialmente bien y eso hizo que nuestras opciones se nos escaparan un poco, pero los últimos dos días no lo pudimos hacer mejor y terminamos muy contentas».

El camino del éxito pasa por el esfuerzo diario y por el sacrificio para poder compaginar los entrenamientos semanales –entrenan habitualmente los miércoles, viernes, sábados y domingos, unas 14 horas de media a la semana–, que se intensifican con la llegada de los torneos y con los estudios universitarios –Isabel cursa quinto de medicina y Paula, tercero de magisterio en educación primaria–. «Hasta ahora nos ha ido muy bien, vamos a curso por año y estamos muy contentas, porque los estudios siempre han sido una prioridad para nosotras, aunque intentamos siempre sacar tiempo para la vela», relata Isabel.

«Mi madre siempre dice que hay tiempo para todo», afirma Paula, simplemente «se trata de buscar tiempo, tener las cosas claras y priorizar lo que es más importante, además nos ayuda que nuestras amigas son muy comprensivas y entienden nuestras prioridades». «El tiempo que estamos estudiando, navegando o con las personas que queremos es siempre al 100%», añade la joven campeona mundial.

Su hoja de ruta

En su calendario de la temporada la próxima cita tendrá lugar el fin de semana del 29 de abril con la Copa de Canarias en Lanzarote y desde allí se desplazarán hasta la Copa de España en Galicia del 13 al 16 de mayo. El mundial de 420 tendrá lugar en verano, en el mes de julio en Alicante.

«Nosotras siempre solemos ir a todas las competiciones con nuestro entrenador, Onán Barreiros, sean competiciones de nuestro club o con la selección española, para que esté con nosotras a título individual», afirma Paula.

Isabel considera que es muy importante para llegar a ser una buena regatista «contar con grandes referentes de la vela a tu lado desde el principio y nosotras hemos tenido la suerte en el RC Naútico de contar con entrenadores maravillosos que nos han enseñado muchas cosas cada día, por nuestro club han pasado numerosos regatistas que han ganado muchos de ellos medallas olímpicas y nos han facilitado mucho el camino, ellos son los que nos han ayudado a ver que en este deporte la cabeza es al final lo más importante y también el equipo, porque si tu compañera no tira en la misma dirección que tú, no vas a llegar a ningún sitio», puntualiza.