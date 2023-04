Los botes de Vela Latina Canaria volverán a vivir una doble jornada este fin de semana. Tanto el sábado como el domingo, los doce botes inscritos esta temporada lucirán sus enormes velas en la bahía de Las Palmas de Gran Canaria con la disputa de dos regatas correspondientes a dos de sus competiciones tradicionales.

A las 17.00 horas del sábado se recuperará el Concurso Fundación Puertos de Las Palmas, que fue aplazado el pasado mes de marzo, cuando debió dar inicio a la temporada botera. Será la segunda cita de la Copa Isla de Gran Canaria, que lidera el Villa de Agüimes Ybarra con un punto, seguido del Portuarios Puerto de La Luz con dos puntos.

El orden de salida de este Concurso Fundación Puertos de Las Palmas será el siguiente: Spar Guerra del Río (1), Hospital La Paloma Pueblo Guanche (2), Minerva Idamar (3), Chacalote A Blue Thing un the Cloud (4), Tara del Mar Fundación Puertos de Las Palmas (5), Porteño Atlantec Sabor a Gloria (6), Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes (7), Disa Roque Nublo ULPGC (8), Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas (9), Poeta Tomás Morales Clipper (10), Villa de Agüimes Ybarra (11) y Portuarios Puerto de La Luz (12).

El domingo segunda jornada del Campeonato Aguas de Teror

Sin apenas descanso, a las 12.00 horas del domingo los botes volverán a navegar para disputar la segunda jornada del Campeonato Aguas de Teror de Vela Latina Canaria.

La primera pega medirá a un bote que perdió en el debut, el Chacalote A Blue Thing in the Cloud con el Portuarios Puerto de La Luz, que ganó en la primera jornada. En la segunda pega del día también se medirán un bote que no logró vencer con otro que sí lo hizo, Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes - Porteño Atlantec Sabor a Gloria.

Igualada se espera la pega entre Spar Guerra del Río y Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de LP, ambos llegan a esta segunda cita tras vencer en el debut del Campeonato Aguas de Teror. Circunstancia que se repetirá en la pega entre Villa de Agüimes Ybarra y Hospital La Paloma Pueblo Guanche, dos de los botes siempre favoritos a alzarse con el título.

Las otras pegas de la segunda jornada las protagonizarán el Poeta Tomás Morales Clipper y Tara del Mar Fundación Puertos de Las Palmas, ambos vienen de perder en la primera, y el enfrentamiento entre el Disa Roque Nublo ULPGC y el vigente campeón, el Minerva Idamar.