Accidentada segunda jornada del Campeonato Aguas de Teror

Intensa jornada de Vela Latina Canaria la que se vivió este domingo con la disputa de la segunda cita del Campeonato Aguas de Teror, que ha recuperado su formato tradicional para premiar a final de temporada al bote más regular del curso.

Una regata que tuvo absolutamente de todo, el primer percance fue el abandono del Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, que no pudo tomar la salida y el Porteño Atlantec Sabor a Gloria sumó los 3 puntos.

El Hospital La Paloma Pueblo Guanche fue el siguiente protagonista de un incidente. Al bote patroneado por José Ponce se le soltó la amura en la salida y perdió mucho tiempo. Aún así, el Guanche fue recuperando terreno al Villa de Agüimes Ybarra a lo largo de recorrido por el campo de regatas de la bahía de Las Palmas de Gran Canaria y venció a los de Alejandro Rodríguez por 3 segundos de ventaja.

El tercer percance de la jornada fue del Poeta Tomás Morales Clipper. Seis tripulantes del número 3 de la flota cayeron al agua al romperse el cabo que agarra los rejos. Pese a ello, los de Santi Ceballos se recuperaron y pelearon hasta el final con el Tara del Mar Fundación Puertos de Las Palmas, decidiéndose la pega por 5 segundos a favor del bote patroneado por Agustín Juárez.

Otra pega igualada fue la que protagonizaron Disa Roque Nublo ULPGC y Minerva Idamar. Los botes patroneados por Aday Ramírez e Israel Cabrera mantuvieron una reñida pugna por toda la bahía capitalina y la escoba se terminó llevando la victoria por tan sólo 11 segundos.

Faltaba aún otro incidente, casi a la altura del Barranco Guiniguada el Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas trabucó y perdió un valioso tiempo en su pega con el Spar Guerra del Río. Los de Adrián Morales se impusieron por mas de 18 minutos a los de Cristóbal Peñate.

Con bastante ventaja venció también el Portuarios Puerto de La Luz al Chacalote a Blue Thing in the Cloud. El bote patroneado por Juanjo Díaz no dio opción al liderado por Kevin Rosales, que hoy se estrenaba como patrón de bote del barrio marinero de San Cristóbal. El Portuarios hizo el mejor tiempo del día, 1:04:50.

Tras la disputa de dos jornadas, Portuarios Puerto de La Luz, Hospital La Paloma Pueblo Guanche, Spar Guerra del Río y Porteño Atlantec Sabor a Gloria lideran el Campeonato Aguas de Teror con 6 puntos.

La próxima semana se disputará la tercera jornada del Campeonato Aguas de Teror en la tarde del sábado 29 de abril.