Martín Ramos, central del Guaguas: «Lo normal es que la final se decante de nuestro lado»

¿Qué balance hace de su primera temporada en la Superliga y en el Guaguas?

Estoy muy contento. Hemos cumplido uno de los objetivos principales que nos habíamos marcado para esta temporada, como es el de llegar a la final y ahora me siento con muchas ganas de que nos vaya bien y podamos salir campeones contra el Soria.

¿Qué le ha parecido el nivel de la Liga española en comparación con las otras en las que ha jugado como la francesa -Narbonne- o la argentina -Rivadavia Voley Villa María y UPCN Voley Club-?

Jugué muchos años en Argentina y otros dos en Francia. Los jugadores al igual que en esas dos ligas, son muy técnicos, aunque quizás en otras competiciones como la italiana, la rusa o la polaca son más físicos y siempre buscan pegarle fuerte, lo que hace que los puntos se acaben rápido. Acá hay mucha defensa, mucho nivel técnico, que es algo que a mi me gusta, creo que se adapta muy bien a mi estilo de juego.

Su equipo de procedencia, el Narbonne francés, participó en el torneo internacional organizado por el Guaguas la temporada pasada, pero usted no pudo venir, ¿a qué se debió su ausencia del mismo?

Acababa de llegar a Francia después de competir con mi selección y tuve que quedarme allí haciendo la cuarentena obligatoria por la covid. Pero cuando mis compañeros regresaron me hablaron muy bien del lugar y este verano compartí selección con Pablo Kukartsev, que estuvo también acá y me habló muy bien del equipo. Ya tenía muy buenas referencias del lugar y del club antes de venir a la Isla.

¿Ha tenido la ocasión anteriormente de jugar en un equipo como este Invictus Guaguas que ha ganado todos los partidos de la liga regular y los cuatro que ha disputado hasta la fecha en el playoff?

La verdad es que nunca me había pasado. Lo más cerca que había estado en mi carrera fue en una de mis temporadas en Argentina en la que perdimos tan sólo un partido de la fase regular. Teníamos un equipo para jugar a nivel internacional, pero la Liga en ese momento había bajado un poquito de nivel. Creo que los resultados de esta temporada son fruto del trabajo, del día a día. Todos los equipos trabajan mucho, pero nosotros quizás estamos consiguiendo plasmarlo mejor en la cancha y por eso se están dando estos resultados.

«Un golpe como el que sufrimos ante el Teruel en la Copa te hace ver que no podemos relajarnos»

En la Superliga ningún equipo regala nada, es algo que ustedes pudieron comprobar en la Copa del Rey en esa eliminación inesperada ante el CV Teruel. ¿Esa derrota les ha ayudado a tener los pies en el suelo y a poner en valor lo que están haciendo durante este curso?

Cuando vas llegando al final de la temporada te vas dando cuenta de todo el trabajo y el esfuerzo que hiciste y un golpe como el de la Copa te hace ver la realidad de que aunque lo estemos haciendo muy bien, no nos podemos relajar ni un segundo y más en ese partido ante el Teruel que era de eliminación directa y que nos trastocó el objetivo de haber podido disputar esa final.

Llegan a la final tras eliminar al Arenal Emevé de Lugo en cuartos y al Melilla Sport Capital en semifinales, ganando los cuatro partidos disputados. En la final les toca enfrentarse al Río Duero Soria, jugando los dos primeros partidos al mejor de cuatro en su casa. ¿Cómo ve el camino recorrido y este formato de competición en el que comienzan jugando en casa del rival los dos primeros juegos?

No diría que fueron fáciles los dos cruces que tuvimos. Lugo que a priori era inferior, cuando vieron que iban a quedar eliminados sacaron un plus y el segundo partido acá nos lo pusieron difícil y casi acabamos en el tie-break y pelearon hasta el final. Melilla en cierto punto también, pero nosotros hicimos dos juegos técnica y tácticamente muy buenos y no les dimos la posibilidad que le dimos al Lugo o quizás no fueron capaces de sacar ese plus. Lo hicimos muy bien, por eso parece que fueron unos cruces fáciles. El tema de la localía es raro, porque vos salís primero, se supone que tienes la ventaja y al final puede que termines jugando dos partidos como visitante y uno sólo como local. Es raro, pero es lo que eligió la Federación y los clubes. De todas maneras debemos de adaptarnos y pensar sólo en lo bueno.

«Es raro ser primeros y poder terminar jugando dos partidos fuera y sólo uno en casa»

¿Cuáles son los principales peligros del Río Duero Soria?

Tienen un buen sistema de bloqueo-defensa, es un equipo que recibe bien y va a ser difícil quebrarles en algún punto. Cuentan con un opuesto, Juan Pablo Moreno, que le pega bien y pase lo que pase, él va a seguir jugando igual.

¿Dónde puede estar la clave para superarles en esta final?

Pasa por nosotros. Ellos tienen un juego muy prolijo, son muy buenos tácticamente, pero si plasmamos en la pista bien todo el trabajo que hemos desarrollado durante la semana y no aflojamos en nuestro poderío, aunque es una final y lógicamente se puede complicar, pero si todo marcha de una manera normal debería de inclinarse para nuestro lado.