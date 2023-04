Álvarez del Burgo: "En La Laguna nos espera una guerra"

¿Qué impresiones tienen después de haberse impuesto al Tenerife Libby’s La Laguna en los dos primeros partidos al mejor de cinco, de la final por el título de la Liga Iberdrola?

Sabemos que no está nada conseguido todavía. Tenemos ahora que jugar en su casa, donde contarán con el apoyo incondicional de su afición. Nosotras vamos a por todas en esta gran final, a intentar cerrar la serie allí e intentar traernos el título de campeonas este mismo fin de semana.

¿Dónde ha estado la clave detrás de esas dos primeras victorias del Hidramar Gran Canaria ante un rival que nunca da nada por perdido?

Creo que se ha visto reflejado todo el trabajo que hemos realizado durante toda la Liga. Sabemos que es una competición muy larga y por ejemplo nos ha costado mucho el partido que jugamos en Sevilla con el Cajasol, pero al final creo que ha sido clave reencontrarnos con nuestro juego, estar concentradas en nosotras mismas, que es lo más importante, ser capaces de no preocuparnos del rival y limitarnos a hacer bien nuestro juego. Con eso podemos conseguir el título.

¿Qué ganas tienen de sacarse esa espinita que les dejó clavada el Haris en la final de la Copa de la Reina?

Fue una derrota muy dura de la que nos costó mucho poder reponernos. Tenemos unas ganas enormes de ganarles, es nuestro principal rival directo estos últimos años y además con los alicientes que nos da que sea un derbi canario.

En ese duelo de cerebros con Patri Aranda, que suele convertir estos partidos en un partido de ajedrez, en el que no se sabe quién va a mover mejor sus fichas, ¿cómo ve a su homóloga en el bando lagunero?

A Patri la veo muy bien, está jugando a un nivel increíble, es un referente para todas las colocadoras. Cada una de nosotras tiene su propio estilo, pero ella hace un trabajo digno de admirar para su equipo. Sólo puedo tener buenas palabras hacia ella.

En lo personal se la ve más cómoda e integrada en el equipo, ¿cómo valora su rendimiento en esta segunda temporada en el Olímpico?

Lo que creo que ha cambiado ha sido el acostumbrarme en esta segunda temporada a lo que ha sido tener nuevas compañeras. El curso pasado venía de un equipo como el Alcobendas, en el que había estado jugando muchas temporadas y para mí era todo un poco nuevo. También me costó un poco aprender a manejar la presión de estar en un equipo que quiere siempre pelear por todos los títulos en juego, es algo para lo que una no siempre está del todo preparada y creo que eso fue duro. Este año creo que se nota que estoy disfrutando mucho más en la pista, tenemos la misma presión y los mismos objetivos que el año pasado, pero cuento con el apoyo de todas mis compañeras que han sido claves en esta evolución.

¿Qué partido o partidos les esperan allí en La Laguna?

Nos espera una guerra. Jugamos en un pabellón que no conocemos, con su afición y ellas no nos van a regalar absolutamente nada. Es un equipo que está preparado para jugar este tipo de partidos y sabemos que no van a dar ningún punto por perdido de antemano. Para nosotras lo más importante es nuestro juego, que no caigamos en pensar que tenemos ya dos partidos a nuestro favor, porque creo que entrar en ese juego no nos favorece en absoluto y afrontar este tercer partido como lo que es, una final en toda regla.

Ustedes son las favoritas para alzarse con el título después de imponerse en los dos primeros encuentros, pero claramente la mayor presión la tienen ellas, ya que una derrota les otorgaría a ustedes directamente el título de Liga. ¿Cómo puede afectar este plus de presión en este tercer asalto?

Es cierto que ellas ahora lo tienen un poco más difícil, pero cualquiera te puede levantar una eliminatoria. Ahora no tienen ellas esa ventaja, pero nosotras tenemos que ir con la cabeza fría, sin dar nada por conseguido y no regalarles nada.

¿Cómo se puede contrarrestar ese juego que tienen ellas con sus centrales y que tanto daño les han hecho en otros partidos?

Los dos equipos tenemos grandes centrales, aunque es verdad que ellas nos han hecho mucho daño en el pasado. Este año nosotras estamos jugando algo más con nuestras centrales, porque tengo mucha confianza en Adriana Vilvert, Lucrecia Castellano y Laura Suárez, son grandísimas jugadoras, al igual que ellas. Se trata de intentar que ellas no jueguen mucho y nosotras intentar aprovechar ese juego lo máximo posible, porque es un ataque que tenemos muy potente y tenemos que intentar sacarle el máximo partido.

¿Espera resolver la eliminatoria en el tercero, en el cuarto o habrá que hacerlo en el quinto de vuelta en casa?

Me conformo con ganar el título (risas), que sea antes o después no me importa tanto. Pero obviamente vamos a por todas en este tercer encuentro, con las ideas claras de que queremos traernos ya la Liga.