Sports & You Canarias presenta la Rally & You Bp Ultimate Plus Car Cup 2023 Bajo su nueva denominación, Rally & You Bp Ultimate Plus Car Cup, el certamen promocional más apasionante que ha visto Canarias comenzará en el Rally Islas Canarias para seguir, posteriormente, con otras cinco pruebas. Se presentó en sociedad en el CC Alisios, acto al que acudieron los pilotos que están inscritos en la primera cita del año