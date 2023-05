Nuevo éxito de la armada canaria en una gran cita nacional de Vela. Enrichetta Bettini en la clase olímpica IQFoil; Bruno Bárbara en Techno 293 y Blanca Briganty en Techno Plus se colgaron la medalla de oro en sus respectivas categorías en la Copa de España 2023 de Techno 293 Techno Plus e iQFoiL juvenil, que concluyó ayer en Salou (Tarragona). En la misma competición Martina Bárbara se hizo con la medalla de bronce en la categoría sub 15 femenina. Los cuatro regatistas pertenecen al Real Club Náutico de Gran Canaria.

A las medallas obtenidas en la Copa de España de tablas a vela se suma el bronce de Lili Skomska en la Copa de España de la Clase Optimist, en la categoría sub 13 femenina, celebrada este fin de semana en Ciutadella (Menorca). Bettini ganó el oro en la clase olímpica IQ Foil tras superar por dos puntos a la balear Bárbara Winau. La regatista canaria consiguió su medalla en la categoría sub 19 femenina. Suma y sigue para Bruno Bárbara, que gana la Copa pocas semanas después de hacerse con el Europeo juvenil, además de ser el vigente campeón del mundo y de España. Consiguió en esta ocasión hacer un pleno en esta regata de Salou, terminando primero en las ocho mangas que se disputaron. A Blanca Briganty este oro le llega tras la plata lograda en el Europeo celebrado en abril en el lago italiano de Garda. Un total de 54 regatistas canarios participaron este fin de semana en las competiciones nacionales de vela ligera. Tres copas y dos campeonatos de España de distintas clases, que se han celebrado, en Bilbao, Laredo, Menorca, Salou y Murcia.