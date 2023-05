Ambros Martín, seleccionador de las Guerreras: «Poder contar con Silvia Navarro siempre es un plus»

Después de tantos años entrenando en el extranjero, ¿qué le ha llevado a asumir el riesgo y el reto de ser el nuevo seleccionador nacional?

Riesgo ninguno. Estoy acostumbrado a la exigencia, porque además es lo que me gusta. El principal motivo para aceptar este reto ha sido mi deseo de volver a casa, al principio, a mis orígenes y poder estar cerca de la familia. Llevo muchos años fuera de España y los últimos, sin la familia. Además el tener la oportunidad de dirigir al equipo nacional es algo que llevaba muchos años barajando. Estuvimos cerca en alguna que otra ocasión, pero nunca pudo ser por diferentes causas. Ahora se ha dado esa posibilidad. Como jugador nunca tuve la opción de ir convocado con la selección española y esta es una oportunidad de ser internacional con España y hacer algo importante, aunque de una forma un poco diferente. Siempre había sido un debe que tenía en mi carrera profesional.

¿Seguirá ligado a su actual club el Györi o su dedicación a la selección será exclusiva?

Mi etapa en el Györi se cerrará en breve porque estamos en plena competición, pero ya le comuniqué al club que no iba a continuar. Sólo me hubiese planteado la opción de seguir en el extranjero si se me hubiese presentado alguna oportunidad interesante en el balonmano masculino, con un proyecto serio de competición europea. La dedicación es exclusiva, ocupándome de la dirección técnica de la Federación, no sólo como seleccionador absoluto.

Su antecesor en el cargo, José Ignacio Prades, continuará en el staff técnico de las Guerreras como su segundo. ¿Cómo ha llevado él tener que dar un paso al costado? ¿Ha tenido la oportunidad de hablar con él de cara al futuro de la selección?

En absoluto debe de considerarse como un paso a un lado, ni tiene motivos para sentirse relegado. Ha sido muy valiente, porque supongo que no ha sido fácil para él. Va a seguir siendo una pieza muy importante; es la persona que mejor conoce a las jugadoras, los sistemas de juego y ha logrado un cuarto puesto en un Mundial. Vamos a ser uno a la hora de llevar las riendas de este equipo

Veo complicado que vuelvan los tiempos que yo viví como jugador en el balonmano canario»

¿En qué momento se encuentra el balonmano femenino español en el panorama europeo y mundial?

Hay seis selecciones que se encuentran un paso por encima del resto, porque llevan muchos años de ventaja con respecto al resto de selecciones; y luego, en ese grupo de perseguidores, estamos nosotros. Necesitamos crear una base sólida que no solo nos permita llegar hasta ahí, sino también poder mantenernos en el tiempo. Supone una tarea compleja y que conlleva mucho tiempo. Dado que el Campeonato del Mundo que se va a disputar en diciembre es el que va a otorgarnos la opción de clasificarnos para los Juegos Olímpicos de París de 2024, tampoco nos va a dejar mucho tiempo. Estamos inmersos en un cambio generacional, con la llegada de jugadoras jóvenes que están asumiendo ese rol de sustituir a las que se han ido. Tenemos que generar confianza y un estilo de juego que nos permita acortar los plazos y competir con esas selecciones punteras.

¿Cómo ve que jugadoras como Sayna Mbengue, Alba Spugnini, María Gomes o Paula Arcos hayan decidido irse la temporada que viene a una competición como la rumana?

Me parece muy bien. Son jugadoras que tienen claro que para seguir mejorando tienen que salir y dejar atrás a su familia, y en cierto modo una vida tranquila. Les va a ayudar no sólo en aspectos del juego, sino también en los aspectos mentales.

¿Qué necesita la Liga Guerreras Iberdrola para volver a estar entre las mejores de Europa?

Se necesitan apoyos económicos. La crisis económica me obligó a mí, al igual que a muchos jugadores y entrenadores, a tener que abandonar España. Es importante compensar ese déficit económico trabajando aspectos formativos y apoyar a los entrenadores para que tengan las mejores condiciones para entrenar a sus equipos.

«Como jugador no llegue a ser internacional y esta es una forma de serlo, un poco diferente»

¿Cómo ve desde la distancia el estado actual del balonmano masculino canario y el resurgir del Gáldar?

Estoy bastante alejado, aunque mantengo el contacto con gente de Gáldar y de Lanzarote. Desconozco su situación actual. Aquellos tiempos, cuando yo era jugador de equipos de las Islas, va a ser difícil que vuelvan, pero la cantera canaria siempre ha dado grandes jugadores y jugadoras.

Silvia Navarro confirmaba recientemente su deseo de prolongar al menos un año más su carrera profesional. ¿Entra la valenciana en sus planes de futuro con las Guerreras?

Es de las pocas jugadoras que quedan en activo en España que tuve el placer y el honor de entrenarla cuando estuve en el Itxako. He hablado con ella sobre su situación actual, la he visto muy motivada. Poder contar con ella siempre supone un plus para el equipo nacional y para mí. Sus valores son muy importantes. Tiene que recuperarse bien y estar preparada para afrontar los retos que la esperan con el Rocasa y si todo va bien, con la selección nacional.

¿Tiene opciones reales el Rocasa de poder ganar el título de la Liga Guerreras Iberdrola con este nuevo formato de playoff?

Lo que tienen los playoffs es que dan oportunidades hasta el último momento a todos los equipos, independientemente de como haya ido la temporada. Es importante el tema de las lesiones y el Rocasa las ha tenido muy importantes. Se trata de estar bien en esos partidos de eliminatorias, tener un buen día y saber que todo lo de atrás no cuenta, ni lo bueno ni lo malo. Todos los equipos que están en semifinales tienen posibilidades. Va a contar el cómo haya llegado hasta ahí en todos los niveles: físico, mental, cansancio y lesiones.