Gran Canaria, en las Islas Canarias y su capital, Las Palmas de Gran Canaria volverán a ser sede del mejor surf adaptado del momento con la celebración del LPA Surf City No Limit Fundación DISA 2023, campeonato perteneciente a la Copa de España de Parasurfing de la Federación Española de Surfing, que tendrá lugar del 9 al 11 de junio en la playa de Las Canteras, en la zona de la Cícer. Tras el éxito de su debut el pasado año, la prueba, que reúne a algunos de los más destacados deportistas nacionales de esta disciplina, se convierte en 2023 en una de las citas más importantes del surf adaptado en Europa.

Surfistas de la talla de la malagueña Sarah Almagro, campeona del mundo y dos veces campeona de España, el vasco Aitor Francesena, tres veces campeón mundial, la madrileña Audrey Pascual, subcampeona mundial, campeona de España y campeona paralímpica de esquí y los canarios Óscar Pérez, Antonio Muller, y Marcos Tapia son algunos de los participantes más relevantes de esta cita a la que se suman representantes de las selecciones nacionales de Suiza y Reino Unido y que ofrecerá toda la emoción y el espectáculo de una disciplina deportiva, el surf adaptado, en auge en todo el mundo.

Para ello la organización ha preparado una infraestructura de más de 1.500 metros cuadrados sobre la avenida de Las Canteras, lo que convierte a este evento en una de las citas surferas nacionales con mayor superficie construida para atletas y público, que podrán disfrutar de la competición en un marco natural de lujo, la playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria perteneciente a la red de ciudades surferas mundiales, la World Surf Cities Network.

Con la celebración de la segunda edición del LPA Surf City No Limit Fundación DISA esta prueba se consolida como un evento que tiene como objetivo dar visibilidad al surf adaptado y fomentar su práctica entre la población, así como apostar por el deporte adaptado en general y convertir a Gran Canaria en un destino sin barreras a nivel mundial.

La prueba contará con un amplio despliegue de comunicación, crónicas diarias y las mejores fotografías de cada jornada, así como resúmenes en video con las imágenes más espectaculares del día. A su vez, la competición se podrá seguir vía streaming en el canal de YouTube de la Federación Española de Surfing. Toda la información de esta nueva edición del LPA Surf City No Limit Fundación DISA ya está disponible en la página www.openlpa.surf y en las redes oficiales del evento (openlpasurfcity).

Festival Inclusivo de Surf para todos los públicos

Pero el LPA Surf City No Limit Fundación DISA 2023 es mucho más que una competición, es un Festival de Surf Inclusivo que ofrecerá toda una serie de actividades relacionadas con la inclusión, siendo protagonista el Surfing con el objetivo de acercar el deporte a toda la población: bautismos de olas, fútbol playa, palas de playa, yoga, bodysurfing, longboard, mesas redondas con los participantes sobre surf adaptado y sus experiencias vitales y una variada propuesta de ocio con música en vivo, talleres, market y oferta gastronómica.

Un festival gratuito y abierto a todo el público que se desarrollará desde el viernes 9 de junio hasta el domingo 11. Todo un fin de semana de ocio y deporte en vivo con una misma filosofía: inclusión, integración, superación y todo el espectáculo de la competición al más alto nivel.

Gran Canaria, Islas Canarias, destino accesible y de deporte inclusivo

La isla de Gran Canaria, en las Islas Canarias, es un destino de turismo activo que recibe cada año a miles de visitantes que buscan poder practicar su deporte favorito al aire libre, en contacto con la naturaleza y prácticamente los 365 días del año gracias a las bondades del clima. Celebrar un evento de estas características supone además exportar al exterior la imagen de un destino accesible e inclusivo para la práctica de cualquier modalidad deportiva.

Infraestructuras adecuadas, una planta hotelera con todas las comodidades y una playa totalmente accesible y con todo lo necesario para deportistas adaptados como la playa de Las Canteras convierten al archipiélago, a Gran Canaria y a su capital, Las Palmas de Gran Canaria, en la sede perfecta para este campeonato nacional, así como destino accesible para deportistas de cualquier modalidad.

El LPA Surf City No Limit Fundación DISA 2023 está organizado por MPG Events en colaboración con la Federación Española de Surfing y la Federación Canaria de Surfing y patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria, el Instituto Insular de Deportes a través de su marca Isla Europea del Deporte y la Fundación Gran Canaria Accesible, el Gobierno de Canarias a través de Promotur Turismo Canarias en base al Fondo REACT EU y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través de su Instituto Municipal de Deportes y Turismo LPA, concejalía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria y Fundación DISA. Colaboran Alisios, Audiovisuales Canarias, Hotel Cristina By Tigotán Las Palmas, Lorenzo González Automoción, Oh Qué Bueno, Firgas, La Isleña, Decoratina Vinilos Decorativos, Red Bull, Escuela Begoña Ferrero, Vivero Godoy y Martínez Cano.