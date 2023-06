Alberto Delgado: «Hay jugadores canarios con talento para llegar a Asobal»

¿Qué grado de culpa tiene su compañero Abián Rodríguez en la gestación de su fichaje por el Cisne para el próximo curso?

Abián ha sido un gran apoyo para mí. En cierta forma es el que dio mi nombre a los responsables del Cisne, aunque también es cierto que esta oportunidad me la he ganado yo en el campo durante los Campeonatos de España. Siempre se lo agradeceré. Nuestro sueño desde bien pequeños, cuando estábamos ambos en las categorías inferiores del Gáldar, siempre fue el poder jugar juntos en un equipo en la máxima categoría; eso es algo que recordamos cuando se anunció mi fichaje por el Cisne, aunque de momento se haya perdido la plaza en la máxima categoría.

¿Quién es el principal responsable del crecimiento que está experimentando el Gáldar en la Primera Nacional y en sus categorías de formación?

El crecimiento del Gáldar y su resurgir se debe sobre todo a la figura de Aday Sánchez, que hace un trabajo increíble en el club. Su principal objetivo sigue siendo el conservar y potenciar los valores del club, pero también ha desarrollado una idea del balonmano súper bonita y están saliendo muy bien las cosas. Ojalá que el club siga creciendo y pueda volver un día a la Asobal, como lo hizo en su día el Cadagua. El resto de entrenadores de la base han hecho un gran trabajo, como es el caso de Nauzet Álvarez, que conseguía clasificar al cadete para disputar el top 8 a nivel nacional. El Gáldar siempre ha sido un club del pueblo que ha tirado de la cantera.

Entre todas las ofertas que tenía encima de la mesa, ¿qué le hizo decidirse por la del Cisne, más allá de contar ya con otros tres jugadores grancanarios en la plantilla -Kilian Ramírez, Abián Rodríguez y Marko Ojeda-?

Lo primero que se puso sobre la mesa a la hora de negociar mi fichaje por el Cisne fueron los estudios. Estoy terminando segundo de Bachillerato y preparándome para la EBAU. Tener la opción de estudiar fuera de Canarias y compaginarlo con mi carrera deportiva era algo muy importante, porque a día de hoy uno no sabe lo que le deparará el futuro; hay que estar preparado para todo.

La confirmación del descenso del Cisne de la Asobal a la División de Honor de Plata. ¿Le preocupa en algo?

El descenso a la categoría de plata del Cisne es algo que no me preocupa en estos momentos, porque en cierto modo me ayudará a adaptarme al salto que supone pasar de jugar en Primera Nacional a la División de Plata. Aunque se haga esperar un poco mi debut en la máxima categoría, sigue siendo un gran salto de nivel.

«Ha sido un orgullo para mí poder defender la bandera de mi país con los Hispanos juveniles»

¿Cómo fue la experiencia de representar a España con los Hispanos juveniles?

Para mí supuso un orgullo poder representar la bandera de mi país en cualquier partido. Existe un grupo muy bueno, lleva dos años invicto, sin perder ningún partido. Es muy importante jugar en un equipo en el que te sientes muy cómodo. Es increíble poder tener la oportunidad de defender la camiseta de la selección española.

¿Cómo es su relación con Javier Fernández, 'Jabato', el seleccionador juvenil?

Jabato se trata de un entrenador muy bueno. Sabe en todo momento lo que quiere y para mí ha sido un apoyo. Me brindó su confianza tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre está ahí para ayudarte en todo lo que te haga falta, y eso es algo que se agradece . Tanto él como Álex Mozas, el segundo entrenador, también te hacen sentir muy a gusto. Ojalá tenga más oportunidades.

¿Cuál es su principal virtud como jugador más allá de su conocida faceta como goleador?

Si tuviese que destacar algo de mí, sería mi inteligencia en el juego, con la que intento compensar la falta de fuerza; me permite ayudar al equipo con goles o lo que necesite.

«Con inteligencia intento compensar mi falta de fuerza, debo mejorar todavía la faceta defensiva»

¿Qué aspectos de su juego espera poder mejorar en esta nueva etapa en el Cisne?

Tengo que mejorar mi defensa, la condición física y, si puedo, mejorar tanto mis virtudes como mis debilidades; será muy bueno para mí.

¿Qué opina del nivel del balonmano masculino en Canarias?

Es una realidad que el balonmano canario no está entre los mejores de España, pero individualmente sí hay jugadores que pueden llegar a jugar al máximo nivel; hay jugadores con mucho nivel. Si no les falla la cabeza, seguro que seguirán apareciendo nuevos talentos interesantes. El caso de Canarias siempre es una excepción por la lejanía de las Islas; ojalá que vuelva a resurgir como antaño.

¿Quiénes son sus referentes?

Siempre tuve como referente a Víctor Tomás, exjugador internacional del Barcelona.