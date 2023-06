El francés Arthur Arutkin y la española Alba Alonso Frey se han alzado este sábado como vencedores de la Gran Canaria PRO 2023 de paddle surf race (SUP Race), en las categorías Élite masculina y femenina, en la Playa del Inglés. Gran Canaria PRO 2023 es la quinta prueba del circuito internacional EuroTour y ha contado con la participación de más de 50 riders de 14 países.

El segundo y tercer puesto de la categoría Élite masculina recayó en Christian Andersen y Blue Ewer, respectivamente. Por su parte, en la categoría femenina se colocó Anna Tschirky en segundo lugar, seguida de Susanne Lier.

Joan García y Bianca Toncelli triunfaron en la categoría sub 18. En sub 14, Jaden Araña Miranda y Elisa López llegaron en las primeras posiciones, y en sub 12 Noah Díaz y Daniela Cazorla. Mientras que, en la clasificación de amateurs, Christopher Mejías y Alba García se proclamaron ganadores.

El director de SecondReef, Eduardo Díaz, agradeció a todos los atletas su participación en esta prueba de especial relevancia para la disciplina. “Cada año se suman más deportistas de talla internacional a esta cita en un entorno único como es la Playa del Inglés, con unas condiciones inmejorables para la práctica de este deporte, lo que convierte a la Gran Canaria PRO en una de las competiciones más importantes del paddle surf”, manifestó.

Una vez finalizada la ocupación de la playa, Second Reef procedió a la completa limpieza del espacio y a la ejecución de las demás actuaciones precisas para asegurar su íntegra conservación.