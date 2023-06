Bruno: "No debemos de ver a la Champions como un 'coco' inalcanzable"

¿Cómo se fraguó su llegada desde el Halkbank Ankara de Turquía al Guaguas?

Arrancó con un interés del presidente, Juan Ruiz, que estuvo hablando con mi manager, que se da la casualidad que es el mismo que el de Martín Ramos y cuando se desplazó hasta la Isla para ver como le iba todo tras su fichaje, fue ahí donde se produjo la primera toma de contacto entre ambos. Me comentó en aquel momento que el Guaguas tenía interés en ficharme y a las pocas semanas me llamó directamente el presidente por teléfono para mostrarme su interés, ya que me había podido ver jugar con mi equipo en los partidos de Champions.

Usted visitó con el Spor Toto Spor Külubü el Centro Insular de Deportes cuando disputó en diciembre de 2020 los octavos de final de la CEV Cup, al ser Gran Canaria una de las sedes burbuja que se dispusieron ese año. ¿Qué recuerda de aquella visita?

La ciudad la recorrí poco porque fueron pocos días y lo cierto es que deportivamente la cosa no nos fue demasiado bien porque fuimos eliminados por el Noliko Maaseik y no pudimos jugar el siguiente partido ante el Guaguas que había derrotado al Galatasaray. Jugamos muy mal y estuvimos muy lejos de nuestro mejor nivel competitivo. Sí que me gustó mucho el gimnasio y el pabellón, tuvimos todas las comodidades para poder trabajar.

El Guaguas sigue teniendo como asignatura pendiente desde su refundación el competir con garantías en Europa. ¿Está tan lejos la Superliga hoy en día como para poder competir en el Viejo Continente al más alto nivel?

Es cierto que la Champions League puede parecer algo lejano o imposible. Desde mi experiencia te puedo decir que desde que vos juegues bien vas a tener posibilidades. Desde luego que hay ciertos límites presupuestarios, pero la clave para poder avanzar es que el equipo juegue bien. Ganar o no ganar al final puede definirse en las últimas pelotas, pero si el equipo es capaz de jugar bien siempre se va a mantener en la pelea y va a estar ahí. No creo que se deba ver a la Champions como un coco inalcanzable, siendo conscientes de que en determinados casos si puedes encontrarte en el caso de algunos equipos con cierto nivel y te lo marcan.

¿Ha tenido oportunidad de hablar con Martín Ramos -central argentino del Guaguas- sobre su nuevo club?

La verdad es que sí que hablé con él cuando se empezó a gestar la posibilidad de mi fichaje por el Guaguas. Lógicamente le pregunté como estaba él y lo que pensaba sobre esa posibilidad y me confirmó que aquí se trabaja muy bien, que él se quería quedar en la Isla y fue otra de las razones por las que tomé la decisión de fichar.

Usted que viene de jugar en alguna de las ligas más potentes de Europa -Italia, Bélgica y Turquía-, ¿qué espera encontrarse en la Superliga española?

Tengo unas expectativas altas y estoy con ganas de ver como es la Superliga en general. En los últimos tiempos hubo muchos argentinos, como Riganti, Giustiniano, Luengas o Martina que por ejemplo ficharon por el Melilla y que son jugadores con los que jugué toda mi vida en contra, también hemos compartido equipo.Sé que Guaguas es obviamente el mejor equipo de la competición y mi idea es potenciarlo para tratar de dar un salto a nivel europeo.

¿Qué jugador ha fichado el Guaguas?

Vengo a aportar al equipo toda la experiencia que he adquirido durante todos estos años compitiendo a nivel europeo al más alto nivel, sobre todo en recepción. Creo que soy un jugador completo que puede aportar no sólo en recepción, sino también desde el saque, en defensa, en ataque, aunque siempre manteniendo la estabilidad en recepción.

¿Qué puede decirnos de la impresión que tienes de tu nuevo equipo?

En cuanto a los jugadores lógicamente conozco muy bien a Martín Ramos. Pude ver algún partido del equipo y la verdad es que ganaron la liga con mucha solvencia, me pareció que todos son grandes jugadores. Tengo muchas ganas de conocer a todos los compañeros. Ya Martín me comentó que se trabaja muy bien en los entrenamientos por la gran plantilla que tiene el equipo.

¿Le habló Martín de la exigencia de Sergio Miguel Camarero, su nuevo entrenador, en cada entrenamiento y en los partidos?

Me dijo que se trabaja muy bien. Tanto a Martín como a mí nos gusta la exigencia en los entrenamientos, creo que es ahí donde se ve la mano del entrenador. Si Sergio exige es porque debe de tener alguna razón para ello, no te va a exigir por exigir. Lo que no suma es el entrenar por entrenar, con eso sí que no estoy de acuerdo, pero no creo que sea el caso.

Más allá de lo estrictamente deportivo, ¿qué espera extrapolar de esta nueva experiencia en su carrera profesional?

Lo primordial para mi siempre es lo deportivo, el venir y ganarlo todo. Tener esos objetivos y cumplirlos nunca es sencillo, por mucho que tengas el mejor equipo y fiches los mejores jugadores. Armar un equipo competitivo y mejorar lo que se viene haciendo no es una tarea sencilla. En lo personal me apetece conocer un poco más España, que es un país que me gusta. Mi familia por el lado materno procede de Asturias y nunca les he podido ir a visitar antes. Quiero conocer bien el voleibol español, porque en cada país es diferente. Estoy muy contento de tener esta posibilidad. El buen tiempo que hace en la Isla también fue un buen motivo, porque por mi profesión vivimos de invierno en invierno, porque cuando regreso a casa al terminar la temporada ya empieza el invierno en Argentina. Creo que me tengo merecido el buen tiempo.

Tuvo la desgracia de vivir el terremoto de Turquía del pasado mes de febrero, ¿qué recuerda de esa experiencia y que lección de vida aprendió de ella?

Fue durísimo. Lo sentí a través de lo que me transmitían mis propios compañeros. Fue trágico, porque todos tenían algún familiar o algún amigo afectado. Uno de los chicos del equipo vivía su familia en la zona del epicentro del terremoto y todo quedó destruido, fue una gran tragedia. Afectó a todo el país, se paró todo y se dejó sentir la solidaridad de todo el mundo. Es una experiencia que te realza las cosas importantes que a veces no te das cuenta en tu día a día, lamentablemente falleció mucha gente, de un instante para otro te cambia todo. Te hace ver lo chiquitos que somos con respecto al poder de la naturaleza. Destaco la solidaridad de la comunidad internacional.

Cómo buen futbolero, ¿qué sabe de la UD Las Palmas y de su reciente ascenso a LaLiga Santander?

Estuve siguiendo un poco el final de la temporada del equipo, tuve incluso la oportunidad de ver el partido con el Eibar que creo que fue clave para conseguir el ascenso. Más de un fin de semana intentaré ir a ver al equipo al campo. Aunque no hubieran ascendido habría ido a ver algún partido, porque me gusta mucho el fútbol.