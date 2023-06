Máxima crueldad para el Taburiente femenino en un final de curso en el que las grancanarias tras liderar la Liga Iberdrola durante tres cuartas partes de la temporada, encadenaban cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, con un empate y cuatro derrotas que les dejan fuera de las plazas de playoff en la última jornada. Cierto es que las discípulas de David Quintana llegaban a la última fecha del calendario sin depender de sí mismas, pero la derrota ante el RC Polo por 4-0 cercenaba por completo las opciones de soñar con poder pelear por primera vez en su historia por el título de la Liga Iberdrola.

No le fueron mejor las cosas a los chicos de Suso Martín que recibían en casa a la sección masculina del mismo rival que sus compañeras. Los grancanarios necesitaban ganar y que no lo hiciera el Jolaseta para evitar el play-out y aunque el conjunto vasco fue goleado en casa por el Junior (1-5), los isleños no pudieron derrotar a uno de los cuatro equipos que pelearán por la corona, el Polo de Barcelona que les derrotaba en la Ciudad Deportiva de Siete Palmas por 2-4.

El rival será el Linea 22. La ida se disputará en el fin de semana en Gran Canaria el 18 de junio y la vuelta fuera en Tarrasa, el sábado 24 de julio.