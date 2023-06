Al filo de la temporada perfecta

El pasado sábado, con su goleada por 6-1 al Valladolid en el Pabellón Carlos García San Román, el Molina Sport cerraba la temporada más brillante de su dilatada historia, desde su fundación en 1997. Con dicha victoria los grancanarios sumaban su tercera Liga Élite, tras las conquistadas en las temporadas 2019-20 y 2021-22. De esta forma ponían el broche de oro a una temporada al filo de la perfección, en la que los isleños ganaban todos sus partidos en la liga, en la Copa de Europa, en la Supercopa y en la Copa del Rey, con la excepción de la gran final, en la que el Valladolid les arrebató la gloria de haber podido batir un récord histórico más, ya que en caso de haber ganado habrían sido el primer equipo en la historia del torneo del KO capaz de enlazar cuatro entorchados consecutivos, tras ganarla en 2019, 2020 y 2021.

La primera Supercopa de España también llegaba esta campaña a sus vitrinas, como preparación de su mayor gesta deportiva hasta la fecha, la Copa de Europa, que conquistaban ante su afición por primera vez en su historia, ganando todos sus partidos, para erigirse en el máximo dominador del hockey línea en el Viejo Continente, mejorando con creces su sexto puesto en la temporada 2020-21.

Para el alma mateur del club, su presidente, Alejandro Molina, el momento que vive su creación después de tantos años de trabajo es «asombroso y sólo nosotros sabemos lo difícil que ha sido de conseguir». «Esta temporada sólo hemos perdido un partido, el de la final de la Copa del Rey ante el Valladolid y en casa no perdemos desde que Tres Cantos nos ganó con un gol en el último segundo el 27 de noviembre de 2021», recuerda con orgullo el presidente.

En su opinión, la tercera liga llegaba a sus vitrinas tras una final en la que «el primer partido fue un pulso con el Valladolid, pero el segundo en casa, ellos necesitaban marcar un gol y eso les llevó a realizar muchos lanzamientos exteriores, pero nuestro portero, Javi Tordera, estaba advertido, jugaron con mucha intensidad, pero estuvimos muy bien en defensa y marcamos la diferencia en ataque para llevarnos el triunfo».

Renovar un equipo ganador

Lo que tiene claro Alejandro Molina es que gran parte del éxito del equipo en los años venideros pasa por intentar renovar el máximo número de jugadores posible. «Si por mí fuera renovaría al 100% de la plantilla», aunque reconoce que la revalorización de sus jugadores lógicamente despierta el interés de equipos nacionales y de fuera de nuestras fronteras, sobre todo tras convertirse en los vigentes campeones de Europa, que ha conseguido que ahora sean «más conocidos fuera».

El posible regreso de Jacob Tenemyr, el máximo goleador del equipo la pasada temporada, está encima de la mesa, si bien el principal problema es su condición de extranjero con la nueva normativa, aunque el propio Alejandro Molina apunta que «Chuck Baldwin, al ser su cuarta temporada consecutiva en el club, ya no ocuparía plaza de extranjero el próximo curso».

El liderazgo de Kevin Mooney

Precisamente la marcha de Jacob Tenemyr dejaba a los grancanarios sin su entrenador, dando un paso al frente el norteamericano Kevin Mooney, quien además de ser este año el máximo goleador de la Liga Élite con 44 goles y el máximo asistente con 39 pases de gol, asumió el mando en plaza del banquillo, con la ayuda de Andreu Tomàs y del propio Alejandro Molina, para firmar la temporada más gloriosa de su historia.

«Kevin tiene una personalidad que va muy bien con el equipo, es muy respetado por todos sus compañeros y además en su faceta como jugador fue el MVP de la final, porque fue el jugador con mayor puntuación de la temporada, además de ser clave en los dos partidos de la final junto a Chuck Baldwin», afirma Molina.

Los títulos ganados no merman ni un ápice la ambición competitiva de un Molina que no quiere «mirar para atrás, porque si lo hago parece como si estuviera todo ya conseguido». Aunque reconoce que de momento no existe la figura de un posible relevo en sus funciones, tras tantos años de lucha por llevar al equipo de su vida a lo más alto y convertirle en la envidia del hockey línea nacional.

El presidente del conjunto amarillo lamenta sin embargo que «ninguno de los títulos que hemos conseguido, ni nacionales ni internacionales, nos va a repercutir en los ingresos procedentes de las instituciones públicas, aunque espero que pueda alterar algo a nuestro favor el baremo del reparto económico».

«Contamos en principio con el mismo presupuesto que la temporada pasada y veremos si el año que viene al menos, al ser un poco más conocidos se nos respete y se nos valore algo más», afirma Alejandro Molina quien recuerda que «somos el equipo canario que más títulos ha conseguido ganar esta temporada y el que menos presupuesto tenemos». «No es que tengamos que mendigar, pero sí es cierto que intentamos limitar al máximo nuestros gastos para no excedernos del presupuesto que tenemos marcado», reconoce el directivo.

En el futuro del Molina Sport ya se piensa en revalidar los tres títulos conseguidos esta temporada y poder sacarse la espinita clavada de la Copa del Rey, el torneo con el que comenzó todo para el conjunto isleño en su paso a paso hasta coronar con mucho trabajo la cima del hockey línea continental.