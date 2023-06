Maikel López: «Soy grancanario, pero me siento ciudadano del mundo»

En su primera aventura lejos de la Isla lograba triunfar en Finlandia con el Torpan Pojat y en Hungría con el Miskolc. Regresaba al Spar Gran Canaria en la temporada 2017-18 y tras quedarse a las puertas de ascender al equipo a la Liga Femenina, probó fortuna en Rumanía. Cuéntenos el inicio de su segunda etapa como entrenador en el extranjero.

Llegué a mitad de temporada a un equipo que se encontraba en apuros y tras conseguir la salvación firmé por el Satu Mare, con el que terminé subcampeón de Liga y de Copa en Rumanía.

En China fue uno de los primeros ciudadanos que sufrió en sus propias carnes el confinamiento por la pandemia derivada del covid. ¿Qué nos puede decir de su experiencia allí?

De Rumanía fui a China, en principio para ser el primer entrenador del Shangai de cara a una gira planeada para el verano por Estados Unidos. Pero estando allí me ofrecieron un contrato de tres años, aunque como entrenador asistente y el covid, al final, lo cambió todo. Me tocó pasar allí el confinamiento; de hecho poco antes de que cerraran Wuhan, nosotros habíamos tenido que jugar allí. Llegamos a un acuerdo que si finalmente se iba a cerrar el espacio aéreo chino me dejaban regresar a España y pude volver en el último avión. Paramos en Catar con un montón de medidas de seguridad y controles de todo tipo. Al llegar a Madrid con la mascarrilla, guantes y gafas, todo el mundo nos miraba, así que decidimos quitarnos todo antes de pasar el último control, ya que en España no era obligatorio y teníamos con nosotros los resultados de todos los controles médicos que nos realizaron. Lo peor fue que después de sufrir el confinamiento en China me tocó volver a pasarlo en España.

¿Por qué decide regresar al baloncesto rumano?

A pesar de que tenía contrato y que Europa comenzaba a abrirse, China seguía cerrada al resto del mundo, por lo que decidí regresar a Rumanía con el Satu Mare, donde he permanecido hasta esta temporada, en la que he firmado con el Adelitas de Chichuahua mexicano.

«Adelitas, el nombre de mi club, viene por las guerrilleras que pelearon junto a Pancho Villa»

¿Qué nos puede decir de su nuevo club, el Adelitas?

Tiene una sección masculina que es el Dorados, donde por ejemplo entrenó en su día Manolo Hussein, y una sección femenina que es el Adelitas. Dorados era como se conocía al ejército de Pancho Villa y las Adelitas eran las guerrilleras que les acompañaban. Es un nombre cargado de simbolismo en esta ciudad.

¿Qué objetivo tiene el equipo esta temporada?

Es un club que quiere luchar por todos los títulos en la Liga Mexicana de baloncesto profesional femenino, aunque hay varios equipos con presupuestos altos. Cada año esta liga se revaloriza más al jugarse en verano, cuando terminan las competiciones europeas y se incorporan muchas jugadoras, como es el caso de Sparkle Taylor, ex del Spar. Permiten tener seis extranjeras, lo que ha aumentado la competitividad. Estamos a mitad de temporada, vamos terceros, a una victoria de los dos primeros, que empatan.

¿Ha logrado en tan poco tiempo impregnar al equipo de su sello personal?

Al ser una competición tan corta, resulta complicado. Poco a poco intento introducir mi estilo de juego, pero al no tener una pretemporada larga como en Europa, y al ir incorporándose jugadoras a medida que acaban sus ligas, es difícil. Cuesta crear un grupo.

¿Hay opciones de regresar a España o se siente mejor tratado en el extranjero?

Son etapas. He tenido opciones muy buenas para entrenar fuera de casa, pero me considero muy canario, tanto de Gran Canaria como de Fuerteventura, sobre todo de mi pueblo natal, Agua de Bueyes, aunque también español, europeo y ciudadano del mundo. Tengo inquietudes y la suerte de poder dedicarme a lo que más me gusta en diferentes países. Es algo que me ha enriquecido mucho.

¿Cuál es la duración de su contrato con el Adelitas?

He firmado por esta temporada. aunque hay acercamientos para hacer más cositas juntos. También quiero ver cómo me adapto. He estado en muchos países -Finlandia, Hungría, Rumanía y China-, pero ésta es mi primera vez en Centroamérica, quiero vivir la experiencia lo mejor posible antes de tomar ninguna decisión.

«Curiosamente la comida más picante que he tomado ha sido en China y no en México»

¿Cómo es la vida en México? ¿Ya tiene el paladar adaptado a la comida picante?

Me ha sorprendido esta ciudad, para bien. Tiene un millón y pico de habitantes, con casas residenciales, donde se vive, al menos en la zona donde estoy yo, bastante tranquilo. Cierto es que hay otras zonas que ellos llaman calientes, pero cuando viajamos las evitamos simplemente con no salir del hotel. La gente es muy amable y la comida, muy buena. En cuanto al picante, le puedo decir que el sitio donde he probado la comida más picante ha sido China. Allí les encantan las especies picantes, mientras que en México con pedir la comida sin chile evitas que esté picante.

¿Cuándo termina la temporada en México?

Si conseguimos el objetivo de jugar las finales del playoff, terminaríamos a finales de agosto. Se juegan unos 22 partidos en 30 días y son bastante duros.

¿Se ve llevando en un futuro una selección nacional?

No cierro puertas, pero es cierto que soy un entrenador del día a día y me costaría un poco. En el pasado hubo algún contacto para dirigir a alguna selección nacional, pero en aquel momento me veía más dirigiendo un club.

¿Ha seguido las evoluciones del Spar Gran Canaria?

Sigo muchas ligas de diferentes países, y a los equipos en los que he estado. He seguido las trayectorias tanto del Spar como del Gran Canaria, que hicieron un gran año.