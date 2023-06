Los ojos de Unai Emery

En el fútbol moderno, donde la tecnificación aparece en mayor o menor medida en todos los clubes, el análisis cobra una relevancia capital. En la Premier League, seguramente el campeonato más desarrollado del mundo, la importancia es aún mayor, y si Unai Emery es el entrenador de alguno de los clubes que la conforman, como es el caso, se convierte en algo imprescindible. El vasco, que comenzó la temporada en el banquillo del Villarreal, llegó al Aston Villa a principios de diciembre con el equipo a tres puntos del descenso y 25 partidos después no sólo lo sacó de abajo, sino que lo clasificó para la fase previa de la Conference League. Un éxito. Allí, en Birmingham, se encontró con el grancanario José Rodríguez.

Cuando el joven isleño llegó a la entidad villana en el verano de 2021 después de un año en el Midtjylland de Dinamarca como analista de múltiples cosas se especializó en las acciones a balón parado. Hoy son cuatro en uno de los departamentos que el técnico de Hondarribia considera primordiales: un jefe que coordina todo, dos que se encargan de estudiar a los rivales en el juego regular y otro que se dedica a los córneres y alas faltas tanto a favor como en contra. Ese es Rodríguez.

«Lo que cambió Emery es el nivel de detalle a la hora de los análisis y los entrenamientos. A veces alucino con sus charlas de una hora repitiendo conceptos y acciones de lo que tenemos que hacer y de lo que va a hacer el rival y luego, en el partido, pasa. No hay un entreno que no tenga sentido por alguna razón, hasta los calentamientos. Y luego está la cantidad de horas que dedica al trabajo. Todo el cuerpo técnico estamos en la ciudad deportiva alrededor de 12 horas, de ocho a ocho», comenta sentado en una terraza de la playa de Las Canteras, por fin en Gran Canaria, donde disfruta de las vacaciones que tanto deseaba que llegaran tras un curso «muy duro».

«Lo que cambió Unai es el nivel de detalle a la hora de los análisis y los entrenamientos; a veces alucino», resalta

Porque en un país como Inglaterra el fútbol no para y en un «loco del fútbol» como Emery menos. En muchas semanas hay tres partido y los informes tienen que estar. Revela que tres días antes del partido presenta sus estudios al entrenador del balón parado y al entrenador de porteros, que dos días antes entra en acción Unai Emery, que recibe la toda la información para en el día previo llevarla a ensayo en el último entrenamiento. Y así durante meses.

«Lo que tiene la Premier es que el nivel de detalle es tan grande que todos los equipos ya se han adaptado. Cada semana es una batalla. Tú tienes que pensar lo que quieres hacer, pero tienes que tener una idea de lo que te pueden hacer a ti», comenta antes de poner como ejemplo un detalle que descubrió con el Arsenal para explicar hasta qué punto casi todo está estudiado.

«Identificamos que cuando Odegaard caminaba pegado a la línea de fondo cuando iba a sacar un córner es que lo iba a hacer en corto, entonces la defensa es diferente. Todos tienen que estar atentos a eso, pero nos pasó que hubo despistes de hasta tres jugadores, sacaron en corto y Zinchenko marcó el 2-2», relata.

Un radar del golf

El nivel de detalle llega tan lejos que en el Aston Villa aplican un radar que se utiliza en el golf que «da todo tipo de métricas de las faltas: velocidad, altura a la que pasa el balón por encima de la barrera, la curva que hace la pelota... Tiene todos los datos registrados de los porteros de las cinco grandes ligas de los últimos 10 años. Al final, mide la probabilidad de que, con esas métricas, el disparo sea gol o no. Eso te ayuda a entender qué jugador es mejor para tirar en función del contexto».

Nada mejor que la realidad plagie la idea. «En el primer partido de Emery hubo una falta a favor y había cuatro jugadores nuestros alrededor del balón. La gente se pensaba que estaban discutiendo por quién la tiraba, pero estaban estudiando que la barrera estaba lejos, un poco escorada y que por eso era mejor que la tirara Digne. El lanzador prioritario era otro, pero decidieron que fuera Digne. Luego, desde lejos, Emi Martínez –el portero– colocó a los centrales nuestros en la barrera para que De Gea no pudiera ver la pelota. Al final, gol. Un trabajo de equipo». El relato de algo bien hecho y la satisfacción por conseguirlo.

Pero las cosas no siempre salen bien y al final, asegura «el fútbol es de los jugadores» y son ellos los que deciden y ejecutan en cuestión de segundos, y a partir de ahí, la entrada del big data sirve como un complemento que suele dar resultados, sobre todo cuando el grupo de trabajo es grande, como sucede en el Villa, porque «con tres o cuatro personas no se llega a cubrir todo, es imposible».

«Para mí, poder trabajar con este cuerpo técnico me supone un máster. Aprendo día a día. Pienso y veo cosas que antes ni imaginaba. El proyecto que tiene el club es muy apetecible. Desde que llegaron los nuevos dueños –el egipcio Nassef Sawiris y el estadounidense Wesley Edens– han conseguido meter al equipo en la Premier y con Unai han dado el salto a Europa, objetivo que ha llegado antes de lo previsto. Si en seis o siete meses hemos conseguido lo que hemos conseguido, tengo la sensación de que podemos hacer cosas más importantes», aventura José Rodríguez.

Cuádruple campeón de la Europa League, tres veces con el Sevilla y una con el Villarreal, el de Hondarribia afronta el curso que viene en la Conference League, conquistada el pasado miércoles por otro equipo inglés, el West Ham United. Pero el grancanario prefiere no mirar tan alto y superar primero una ronda previa en la que, en función de los coeficientes de la UEFA, el Aston Villa podría no ser cabeza de serie y medirse con clubes de la entidad de la Juventus o el Eintracht de Fráncfort, con el choque de vuelta lejos de Birmingham.

«Queda feo, pero no es una ciudad bonita en la que vivir», lamenta. «Me ha tocado emigrar a países poco cálidos, pero para mí fue un salto súper gordo saltar de la primera división danesa a la élite del fútbol. No te voy a negar que a veces uno echa de menos la tierra, ya sabes, los canarios somos muy arraigados a lo nuestro». En cualquier caso, no está solo.

La llegada de un cuerpo técnico español le ha facilitado la convivencia y la comunicación, y desde antes incluso su condición de lusoparlante casi bilingüe adquirida por el lado materno de la familia le permitió establecer un vínculo especial con los jugadores brasileños –Coutinho, Diego Carlos y Douglas Luiz–. Lo tiene también, por supuesto, con los argentinos Emiliano Buendía y Emiliano Martínez, el Dibu, campeón del mundo en Qatar 2022.

«Es un persona increíble, un cacho de pan. Siempre vela por el grupo, intenta organizar cosas para unir a jugadores y staff... tiene una mentalidad muy de capitán. Volvió del Mundial siendo absolutamente la misma persona», destaca del guardameta.

Emery le ha citado, como al resto, a principios de julio para afrontar la nueva temporada. Rodríguez tiene claro que su futuro más inmediato en los próximo años está fuera. «Obviamente estando en la Premier y teniendo la posibilidad de jugar en Europa, y a nivel de selecciones, como colaboro con la selección escocesa, poder asistir a un Mundial o una Eurocopa, me invita a estar lejos un tiempo más», asegura.

Sin embargo, no esconde su deseo. «No lo tengo en cuenta a corto plazo, pero una de las cosas que me gustaría en algún momento es aplicar lo que he ido aprendiendo en la Unión Deportiva Las Palmas». Los ojos de Unai Emery en el balón parado trasladados al club de su vida. Un sueño.