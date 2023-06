Potaje y mojo picón en el City

El secreto del Manchester City de Guardiola, Jack Grealish, Rodri y Erling Haaland es el potaje de berros y el mojo picón. El artesano culinario de los dioses del balón. Jorge Samuel Gutiérrez González (Gáldar, 44 años) cierra su ciclo como jefe de cocina en el club citizens y se deja querer por la UD Las Palmas. Pasó por el Barça, a las órdenes de Luis Enrique, y luego dio el salto al reino de Guardiola. Tiene más copas que un bar y el deseo de seguir aprendiendo. Espera la llamada de Miguel Ángel Ramírez. El jefe de cocina de las estrellas y testigo directo de los caprichos de Haaland: «Adora el salmón como buen noruego, pero cuidado es un gourmet. Sabe muchísimo de platos y cocina».

Voló de La Taverna del Suculent de Carlos Abellán al Barça. «La doctora María Antonia Lizarraga es mi mentora, ella me puso en el mundo de la nutrición deportiva. Puso a Silvia a Tremoleda en el Manchester City [ya regresó al Barça] y me abrieron la puerta del club inglés. He pasado seis años en el Manchester City, ahora cierro un círculo vital. Mi corazón siente la llamada de la tierra».

Pero vamos a lo importante. ¿Y los batidos y compotas del monstruo Haaland? ¿Es transferible la fórmula para que los tome Viera? El cocinero Jorge tritura mentiras y tópicos. «No es así, lo de los zumos mágicos no es cierto. Todo deportista de élite tiene su nutricionista y luego figuran los del club. Cada futbolista come en base a su peso, estado físico, fortaleza...También por sus gustos».

A la hora de desvelar los platos favoritos de los campeones de Europa como Rodri, Ederson, Stones o Gündogan, resalta su rol en el vestuario de los mil millones de euros. «A mí me han fichado por los sabores. Lo mío es la fusión, el flow. Priorizo la magia de los sabores. Recuerdo que no usamos grasos, no podemos freír. Se trata de una cocina limitada. Aquí no tienes freidora, mantequilla...Buscas el sabor sin los ingredientes, ahí radica el secreto. Hago perfomance chef con sesiones privadas para jugadores. Pero debes estar callado, la discreción es clave. No eres el rey, ni el protagonista. Siempre en silencio, entre fogones».

Tortilla mágica

Antes de una final de Champions, no vale tirar de innovador y patentar una ensaladilla rusa. «Todo depende de la rutina, depende de la carta de carbohidratos de la semana y de la dinámica de entrenamiento. El día de partido, todo a base de lo establecido con un bufé. Pero no solo pasta, sino cosas empanadas, papas, boniato...Sin olvidar, la papa dulce. La gente está equivocada, esto no es un ‘pasta con pollo’ y listo. Esto es un arte». Enfatiza en la importancia del equipo de nutricionistas. Está prohibido saltarse las rutinas: «En el día de partido siempre se come lo mismo, desde pretemporada. Un pescado, un tipo de pollo, la carga de carbohidratos está gestionado por los especialistas. Los jugadores de élite se acostumbran y listo. Son disciplinados». Relata la anécdota de la tortilla en la guagua que le levantó el ánimo a Haaland. «Contamos con una cocina en el transporte, tras una derrota, es lo mejor para levantar el ánimo. Los ves sonreír, vuelan».

En la casa de Pep

Confiesa que en Manchester implantó el uso del mojo picón desde la primera tarde. Los potajes son su segunda arma gastronómica. De Guardiola, un señor. «Se cuida mucho, también he sido su cocinero personal. Estás en su casa y todo son facilidades. Es muy gastronómico, disfruta con un huevo frito y todo lo que puedas preparar». Lo del toque canario es su firma. «Les puse el mojo picón y alucinaron. Así como mi potaje de berros. David Silva siempre me defendió, le encantaba mi mano. Además, metí la piña de millo en el potaje. Ahora ellos continúan con las papas arrugadas».

Sueldo

¿Pero cuánto cobra el cocinero de las estrellas? «Nunca es suficiente, pero ya le digo que menos que Haaland». Cuando partido, su horario se eleva a las 20 horas. Incide en el poder curativo de la comida. La mejor droga para levantar el ánimo tras un varapalo. «En las guaguas del Manchester tiene cocina, ahí debes apretar con rapidez con alimentos para recuperar y que no existan lesiones. Las dos horas siguientes al ejercicio son determinantes. Contamos con pizzas dietéticamente probadas, que no son como las normales. Saben diferente, nada es igual. Pasa lo mismo con las hamburguesas. Controlamos el grado de la grasa de la carne». Además, la parte formativa con Gatorade conforma otro de los secretos en la cocina.

«Con Ian Rollo, que trabaja para Gatorade, establecimos un gran vínculo desde Barcelona. Nos dan clases de formación de Chef Perfomance y conocemos el funcionamiento del cuerpo con charlas».

Ciencia culinaria para recuperar complicaciones físicas como calambras. Odia MasterChef. «Eso es farándula, soy un artesano que lucha en la élite. Me ha costado mucho llegar hasta aquí».

Borracheras por TV

¿Y los excesos de Grealish? «Pues hablemos de Socorro, de Araujo...Grealish es un chico joven que entrena una pasada. Como persona, es de los que más me ha sorprendido para bien». Nada es lo que parece fuera de la cocina. Jugadores de corazón tierno, como el del isleño, que lloró cuando vio el mensaje de su madre Adoración y mantiene un contacto estrecho con David Silva y Agüero.

Al Chino de Arguineguín le preparó «un caldo de pescado en Manchester». Recuerda el trato paternal con Ferran Torres y el llanto de Messi en su hombro cuando conquistó la Liga con el Lucho. Material para una serie.

Matiza que «no hay magia sin un buen equipo médico y nutricionistas» y considera a Rodri «como un hijo». Presume de que en esta temporada en el Manchester City hay un récord. Jugadores de hormigón. «Es el curso con menos lesiones de toda la historia».

La fórmula del éxito reside en el equilibrio y en tirar la sartén a la basura. «Alimentación, servicios médicos y descanso de los jugadores (...) Un cocinero tiene un toque de barbero. Complicidad y amistad. Insisto que la comida levanta los estados de ánimo, a Haaland lo levanté en la guagua con mi tortilla mágica. Lo juro».

El plato favorito de Grealish es «el pollo salteado con verduras, millo, brocoli y mucha agua». Además, insiste que «tiene nutricionista, cocinero y una empresa de alimentación. Solo se le ve bebiendo por la TV pero un profesional como la copa de un pino».

Lo que nadie sabe es que Haaland es un sibarita. «Tiene su nutricionista, le encanta el salmón. Así como una buena carne. Es un gourmet cinco estrellas. Tiene un palador fino». Un galdense en los fogones de los mil millones. Repite que ya no vale con «talento de la playa de Las Canteras, ahora son superhombres. Se pesan todos los días y hay un escáner para la grasa corporal». Palabra de artesano.