Campos: «Jugar la Champions es un derecho de las jugadoras»

El Hidramar Gran Canaria, como campeón de la Liga Iberdrola, afrontará por segunda vez en su historia la fase previa de la Champions el proximo curso. ¿Cómo asume este nuevo reto?

Ya nos hemos inscrito, entre otras cosas porque considero que es un derecho de las jugadoras por ser campeonas. Sentía que no podíamos renunciar. Antes de las elecciones nos reunimos con los candidatos tanto al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como del Cabildo y del Gobierno de Canarias y conseguimos el compromiso de todos ellos de que, gobernase quien gobernase, tanto el Guaguas como nosotros recibiríamos su ayuda. Jugar la fase de grupos de la Champions es un objetivo para nosotros, por esa razón queremos configurar una plantilla de 14 jugadoras en lugar de 12 para poder disputarla en condiciones.

¿Será muy diferente el equipo de la próxima temporada?

Alba Sánchez recibió una oferta a última hora de Francia, muy interesante desde el punto de vista económico y deportivo para ella, y eso nos trastocó un poco los planes que inicialmente teníamos de cara a la plantilla; pero los tres años de entrega y de compromiso que tuvo con nosotros hizo que, a pesar de que tuviese contrato la dejamos disfrutar de esa oportunidad. Hemos fichado a una colocadora para sustituir a Laisa Maeda, porque el cuerpo técnico consideraba que había que mejorar esa posición. Hemos incorporado también a una central y a una opuesta que iremos anunciando. Estamos todavía intentando cerrar los fichajes de otra opuesta y de una líbero, ambas nacionales. Estamos pendientes de la recuperación de Helia González y pensamos que Andrea Arocha se merece la oportunidad como líbero titular.

¿Con qué objetivo parten en una temporada con cuatro títulos en juego?

Nuestro técnico Marcos Dreyer parte con el objetivo de ganar los cuatro títulos que disputamos, aparte de la Champions. Tenemos la Supercopa el 8 de noviembre y vamos a intentar que se dispute en el CID, aunque el Haris también la solicitará. Un poco antes disputaremos la primera edición de la Copa Ibérica, que se jugará en Oporto, con los dos mejores equipos de España y de Portugal. Y como es lógico defenderemos el título de la Liga Iberdrola y nos intentaremos sacar la espinita de la Copa de la Reina.

¿En qué momento se encuentra el club en la actualidad?

Nos encontramos en un momento, tanto institucional como de estructura deportiva y económica, en el que podemos diseñar proyectos consolidados y ambiciosos que nos permitan estar en la pomada en cuanto a la lucha por los títulos cada temporada.

¿Qué le parece el éxito del voleibol femenino en Gran Canaria con cuatro equipos en la máxima categoría?

Me gusta ser honesto conmigo mismo. En su momento, cuando sólo estaba el Cantur, se cuestionaba nuestro deseo de jugar en la máxima categoría, y creo que todos los equipos tienen el mismo derecho a aspirar a jugar en la Liga Iberdrola. Lo que no comparto son las formas. Aquí no existen los intercambios de plazas y hay que ser honestos. Es algo que recoge la normativa y por eso no es discutible. Criticar esta situación del Heidelberg es para molestarse, porque lo que ha sucedido con ellos sucedió en su momento con el Guaguas y el Vecindario. El Heidelberg me parece un proyecto de futuro, bien estructurado, quizás con más prisas de lo aconsejable, pero transmite estructura que al final es lo más difícil. Pagaron la novatada el año pasado de llegar tarde al mercado y este año va a ser diferente. Será bueno para nuestro voleibol.

¿Se nota el reconocimiento de las instituciones a los éxitos del Olímpico, en la misma medida que los del Guaguas?

Sin ningún lugar a dudas. El Cabildo abandera esa sensibilidad no sólo con el voleibol femenino, sino con todo el deporte en general. No hay que dejar atrás la gran labor desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. El deporte canario lo que necesita es una ley del mecenazgo deportivo.

¿Cómo califica la labor de Francisco Castellano durante estos cuatro años como consejero de Deportes?

Hemos tenido un apoyo constante desde el Instituto Insular del Deporte. Francisco Castellano no va a continuar, pero en el recuerdo de todo el deporte grancanario quedará que ésta ha sido una legislatura con muchas ayudas e inversiones, no sólo en el deporte de élite sino también en el de base. Sólo hay que ver las licencias para todos los deportes, más allá del fútbol; o la cantidad de eventos que se celebran en Gran Canaria.

¿Cómo valora el apoyo de Hidramar durante tres temporadas como patrocinador?

Estamos encantados. La implicación de su CEO es total y además en nuestro primer año de patrocinio hemos conseguido ser campeones de Liga; esperamos poder seguir ganando títulos juntos.