Un año y 17 días de tomar el cargo, José Juan Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Las Palmas y de la Federación Canaria lanza un órdago de fuego a la Tinerfeña. Jaque mate a Alejandro Morales Mansito -su homónimo del otro ente federativo-. El protocolo de viajes para las clubes, tras una temporada en curso, está en peligro. Su renovación está próxima a saltar por los aires ante la falta de respuestas y apoyo por parte de Mansito. Esta mañana, con una rueda de prensa en el Hotel Santa Catalina, Arencibia ha sido contundente y categórico. Cuenta con pruebas escritas y grabaciones del vacío que sufre de Mansito. Explotó antes los medios y reclama una solución urgente. "No puedo dormir, esto me está costando la vida".

"El protocolo de viajes de 1,4 millones pasó del criterio de 3 puntos en la tabla de la subvención a veinte, que es el máximo. Dispone del respaldo total de clubes, dirigentes y clase política. Hemos elevado una partida de 57.000 a 200.000 euros. Todo por los clubes y nuestro fútbol formativo. La Federación Canaria, antes de mi llegada, no movía nada (...) La gente no sé en qué piensa, me jode muchísimo que no tengamos una respuesta, que se tarde en contestar un correo o una llamada. ¿Hasta cuándo debemos agutanar".

Además, reclama más profesionalidad para la Tinerfeña, en esa tarea de gestión y trámite. "En mi Federación, mi secretario trabaja 8 horas, si se quiere quedar alguna hora más, se la compenso con vacaciones. Yo no obligo a nadie, igual que mi asesor legal, creemos en este tipo de trabajo serio y riguroso. Pero yo no sé cómo trabajan ellos, ni sé lo que hacen. Ahora bien, una cosa le digo bien clarita, una Federación de Fútbol con 20.000 licencias como tiene cada una de las provinciales [Las Palmas y Santa Cruz para alcanzar un total de 50.000], debe contar con gente a plena pulmón".

Cuestionado por este medio, por si valoraba una huelga en todo el fútbol base, lo deja en manos de la Asamblea. "Si la gente me pide que pare el fútbol, la Asamblea que es la que manda deberá pronunciarse. Si quieren que paremos, pues pararemos", admite como medida de presión. Además, matiza que no se trata de ir contra el Gobierno canario ni el Cabildo de Gran Canaria. "Esto no es contra ninguna institución, el Gobierno no pone problema alguno. Ni el que está [en clara alusión a Ángel Víctor Torres], ni el que viene [por el de Clavijo]. Es algo que simplemente hay que renovarlo, luego ya tramitaremos un convenio. Pero no han querido, no puedo hacer más. Pero que tampoco me vacilen. Tengo 57 años y estoy aquí porque quiero; me han ninguneado. Me duele el daño ocasionado a la Federación y a los clubes. En estos tiempos de austeridad, el protocolo de viajes es la vida. Sangre y oxígeno para los clubes".

El asunto espinoso de la agencia

El presidente de la FIFLP desvela que desde la Tinerfeña solo quieren trabajar con una agencia. "Voy en contra de esa media, yo tengo uas 39 porque creo en el tejido empresarial de nuestra tierra". Pone en valor, su compromiso y desapego a los lujos del cargo. "A mí no me tiene que llamar ningún secretario, me tiene que llamar el presidente. Yo hablo con quién haga falta, aquí está mi móvil, no tengo PC, no tengo chófer, ni ordenador propio...Todo me lo pago yo (...) Estoy sudando, no solo por el calor, sino porque esto no lo se creee nadie. Menos mal que tenemos los correos y las grabaciones de las reuniones y que ofrezco a los medios".

Insiste que defiende "la verdad y nada más que la verdad". Quiere buscar una vía de consenso. "De un problema sale una oportunidad". Le lanzó varios mensajes a Mansito: "Él ha sido elegido por su gente y es el presidente, me parece bien. A mí me elegieron los míos, y el deber institucional de los presidentes es el de hablar entre ellos. Si uno no está preparado para algo, no debe estar donde lo ponen. Debes estar preparado para ser presidente, y cuando no se está preparado, hay que tener a la gente precisa y formada para que te ayude en todo".

Arencibia se etiqueta como "el tonto del bote". "Solo he querido que la Federación fuese una empresa, defiendo una transformación total".