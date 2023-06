Viera: «Jugué roto los tres últimos partidos de Liga»

Ascenso, eternidad y una cicatriz. Jonathan Viera Ramos, capitán de la UD Las Palmas y que el pasado 27-M conquistó su segundo ascenso a la máxima categoría de amarillo –situación que no se daba en el club isleño desde 1954–, recordó ayer con crudeza el calvario físico que tuvo que soportar para poder competir en el tramo final de LaLiga –ante Levante, Cartagena y el Alavés en Siete Palmas–.

«Hubo momentos en los que no dieron la cara por mí como yo merezco», dice sobre las críticas

«Fue la temporada con mayores problemas físicos y no sé la razón. Sí sé realmente el porqué, pero no termino de asimilarlo. Lo que sí tengo claro es que todo lo que tu mente piensa y consume, al final el cuerpo llega un momento que dice basta. Los tres últimos partidos jugué roto. Me condicionó mucho porque cuando yo empezaba a encontrarme bien, con la chispa, con las ganas y desborde preciso; pues tenía que parar de nuevo y era un ‘otra vez a empezar’. No he jugado a más del 30% de mi nivel en toda la temporada».

Pone en valor el trabajo del jefe de fisios del club, Juan Naranjo, que fue su consejero espiritual en esa fase más dramática y decisiva del curso. «Trabajé todos los días con Juan Naranjo. El último mes estuve trabajando mañana, tarde y noche. Todos los días y a todas horas. Nadie se imagina por todo lo que tuve que pasar y padecer. Es lo que había que hacer. Tenía claro que tenía que hacer un esfuerzo extra, estábamos a tres partidos de conseguir lo que queríamos y me daba igual. Lo hice por todo lo que quiero a este club y la afición».

En el punto de mira

Ese deterioro físico le hizo dudar de su potencial. «En muchos momentos, no podía hacer las cosas que yo quería. Fue un año complicado. Cuando el árbitro pitó el final del partido fue una liberación. Ahora veremos a otro Viera, porque voy a volver a disfrutar del fútbol; este curso no disfruté. Ascendimos y no disfruté nada», aseveró en los medios oficiales.

«Nadie se imagina por todo lo que tuve que pasar y padecer, pero era necesario ese esfuerzo extra»

Por fin, reconoce que le dolieron las críticas y las dudas desde el entorno. «Al final te llega. Yo siempre le digo a mi familia que no me digan nada. Yo no tengo redes sociales, no escucho la radio, no veo las noticias, solo veo dibujos animados con mi hijo, fútbol y series con mi mujer. Las redes sociales me las llevan. Son charlas de bares. Si alguien me critica con coherencia lo acepto, pero decir que perjudico a los demás es algo que no entiendo (...) Lo que sí me afecta es que siempre que hay un problema, doy la cara. Este año, hubo momentos en los que no han dado la cara por mí como yo me merezco».

Además, insiste que juega en la UD perdonando una cifra importante de sueldo en relación a lo que percibía en China. «Vine perdiendo un dinero que nadie se imagina, el único que lo sabe es el presi [Ramírez]. He dado mucho al club, el club me ha dado muchísimo. He generado mucho dinero, prestigio, levanté a la gente de la grada muchas veces. Pero sé que el fútbol es así».