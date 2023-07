Pozo Izquierdo ha recibido este sábado a más de 150 competidores procedentes de más de 15 países de todo el mundo con unas condiciones inmejorables, más de 40 nudos de viento y grandes olas durante el primer día, lo que ha permitido competir a los mejores del mundo en la disciplina masculina de Olas. Sin embargo, no han sido los tradicionales campeones del mundo los que han protagonizado la jornada, sino el joven rider local, Marino Gil, quien se metía en la final contra el tres veces campeón del mundo, Marcilio Browne, en una final muy ajustada en la que tan solo cuatro décimas daban la victoria al brasileño en el último momento. "No me esperaba llegar tan lejos, pero estoy muy contento del resultado", afirmó Gil.

Sin embargo, Marino Gil se lució durante la final consiguiendo el mejor salto de la competición con un push loop forward valorado con la máxima puntuación por los jueces (10 puntos), siendo este mismo salto el más alto de la jornada con 11.6 metros, por lo que el competidor grancanario no solo se hace con el segundo puesto del pódium de forma provisional, sino que también cierra la jornada liderando el ranking de saltos altos de la competición simultánea del Red Bull Rockets. A pesar del increíble salto de Gil, el brasileño consiguió rampa en el último momento para lanzar también un push loop forward de 6.78 puntos que se sumaban a los 8.50 puntos de un push forward previo. Aunque Browne ha sido consistente en todas las mangas, ha sido Marino Gil el que ha hecho vibrar las gradas cada vez que salía al agua, demostrando que domina el campo y que está a la altura de los más veteranos a pesar de tener tan solo 20 años. "Marino ha sido la estrella de la jornada, una sorpresa, se nota que este año compite mejor y que controla mucho estando en casa, está al nivel de los mejores del mundo a pesar de su edad, pero en la final tuvo mala suerte, sobre todo en el surfing debido a las condiciones", comentó Willy Richa, juez de Olas de la competición. Tal es así que Marino Gil ha salido al agua a arrasar desde el primer momento, con un stall forward puntuado con 7.88, que seguidamente superó con un push forward valorado en 8.62 puntos por los jueces, con los que derrotó al alemán Moritz Mauch en los clasificatorios. Pero el rider grancanario no ha parado ahí, derrotando en su siguiente heat al británico Robby Swift, en la que se ha lucido con una increíble combinación de push forward y stall forward que han aplaudido desde las gradas. De hecho, el competidor original de Agüimes ha brillado durante todas sus mangas, llegando a superar, incluso, en puntuación total al 5 veces campeón del mundo, Philip Köster y al actual campeón del ranking mundial, el venezolano Ricardo Campello, al que se ha enfrentado en semifinales, tras derrotar al francés Justin Denel. Previamente, la semifinal contra el actual líder del ranking mundial de la PWA empezó fuerte, con un stalled double forward de Ricardo Campello que disfrutó tanto el mismo competidor venezolano como el público. Seguidamente, Marino Gil le respondía con un sólido pushloop forward, pero Campello mantenía el liderazgo gracias a un pushforward perfecto que lanzaba enfrente del rider canario. No ha sido hasta el último momento que Marino Gil conseguía aterrizar un one-foot backloop que le daba la victoria. Durante la competición por el tercer puesto del pódium, el actual líder mundial, el venezolano Ricardo Campello consiguió arrebatarle el lugar al catalán, Marc Paré, durante la eliminatoria simple. Aun así, todavía se puede disputar la eliminatoria doble, por lo que "Marino Gil podría tener una segunda oportunidad para ganar a Marcilio, por lo que todo puede pasar en Pozo Izquierdo", explicó Luis Escribano, juez de jueces del Mundial. En sus palabras, este domingo se prevé continuar con la eliminatoria doble en la disciplina masculina de Olas, además de comenzar con la categoría femenina. Los riders locales demuestran dominio de las aguas de Pozo Izquierdo Junto a Marino Gil, el windsurfista grancanario Liam Dunkerbeck también destacó durante los clasificatorios, superando al francés Baptiste Cloarec en su primer heat gracias a la puntuación obtenida en olas surfeadas. "Estoy muy contento por haber llegado a la segunda ronda del Mundial de Pozo Izquierdo, las condiciones han sido muy buenas", expresó Dunkerbeck, hijo de la leyenda del windsurf y organizador del evento, Björn Dunkerbeck. Sin embargo, no pudo superar al catalán Marc Paré, el príncipe de las olas, quien se lució tanto cogiendo olas como en saltos. De hecho, el competidor catalán ha conseguido llegar hasta cuartos de final, donde incluso ha superado a uno de los favoritos, el andaluz Víctor Fernández, para enfrentarse en semifinales al tres veces campeón del mundo, Marcilio Brown, en una competición reñida en la que finalmente el brasileño se llevaba la victoria. Otro de los favoritos durante la primera jornada en Pozo Izquierdo ha sido el grancanario Philip Köster (compitiendo por Alemania), quien se ha forjado en Vargas (Gran Canaria), aunque sabe navegar tanto del lado izquierdo como el derecho, lo que lo convierte en un competidor muy completo. En su primera manga, Köster comenzó fuerte con un double forward contra el windsurfista grancanario José Romero, a pesar de haberse recuperado recientemente de una fractura en el pie, la cual le pasó finalmente factura en el enfrentamiento contra el francés Justin Denel, quien le superó por una décima en el último momento. El ministro de Turismo y las autoridades locales inauguran el Mundial de Windsurf Las autoridades dieron en la mañana de este sábado el pistoletazo de salida a la 35 edición de la Gran Canaria Windsurf World Cup, que se celebra en la playa de Pozo Izquierdo del 1 al de 9 julio. En el acto estuvieron presentes el ministro de Turismo del Gobierno, Héctor Gómez; el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana; el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo; el consejero de Deportes de la corporación insular, Aridany Romero; el alcalde del Ayuntamiento de Santa Lucía, Francisco García; los concejales de Deportes y Turismo, Julio Ojeda y Verónica Suárez, respectivamente, quienes estuvieron acompañados, además, por la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, entre otras autoridades locales. Por la tarde, ya una vez finalizada la primera jornada en la modalidad de olas, se celebró la ceremonia de apertura de la Gran Canaria Windsurf World Cup 2023. Acto en el que las autoridades del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana dieron la bienvenida a todos los presentes. La jornada finalizó con un concierto del cantautor canario Kilian Viera.