El Heliodoro, sin licencia para los partidos del Tenerife

De forma paralela, mientras que los técnicos especializados terminan de redactar los complejos informes –no se descarta la necesidad de realizar alguna obra en el Rodríguez López–, la estrategia del Tenerife pasa por solicitar una prórroga a LaLiga, que no aplica esta orden por iniciativa propia, sino que se limita a pedir a sus asociados que sigan la pauta de la nueva Ley del Deporte.

La clave de la moratoria reside en la concesión por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de un título habilitante, es decir, un permiso temporal que le daría al club algo de tiempo antes de obtener la definitiva licencia de actividad. Las tres partes, Cabildo, Ayuntamiento y Tenerife, mantuvieron este viernes una reunión en la que sentaron las bases que, en principio, servirán para aportarle a LaLiga la herramienta que activaría el citado aumento de margen, lo justo para terminar la fase administrativa principal, una licencia de actividad como cualquier otra, pero con las particularidades de una instalación deportiva, con lo que eso representa. En ese aspecto, el optimismo compartido del Cabildo Insular, Ayuntamiento y club invita a pensar que todo se arreglará antes del estreno liguero del equipo entrenado por Asier Garitano.

Una vez que el Cabildo y el club recopilen toda la documentación necesaria en materia de infraestructuras, seguridad y demás, entrará en escena la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento. Será la encargada de dar el visto bueno y sellar la licencia de actividad de un Heliodoro Rodríguez López que no es el único de los veintidós estadios que acogerán partidos de categoría profesional en esta situación.

La nueva Ley del Deporte fue publicada a finales de diciembre de 2022, de manera que el Tenerife llegó a jugar diez encuentros de Liga en casa sin licencia de actividad. Pese a ello, a la entidad tinerfeña no le consta la notificación de sanciones económicas por parte de LaLiga.

Lo que dice la Ley del Deporte

En el apartado correspondiente a la «responsabilidad de los organizadores de competiciones oficiales y no oficiales», la Ley del Deporte publicada el 31 de diciembre de 2022 incluye el requisito de que los clubes aseguren el uso de «instalaciones deportivas que cuenten con las preceptivas licencias de apertura y funcionamiento que habiliten la práctica deportiva». Antes no era imprescindible para celebrar partidos. A partir de ahí, LaLiga procedió a comunicar a los clubes la necesidad de contar con licencias de actividad, condición que ya habían resuelto muchos de sus afiliados, sobre todo los que eran dueños de los estadios, pero no tanto los que jugaban en campos que pertenecen a instituciones públicas, como sucede con el CD Tenerife. En la misma situación están los clubes de otras disciplinas.