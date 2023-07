Carmelo Rodríguez del Toro: «La Lucha me ha dado tanto que siento que le debo todo»

Fue una noche de muchas emociones para mí, porque se ha acabado un ciclo y ahora comienza otro diferente.

¿Se esperaba un final tan apretado en el que el campeón se tuvo que decidir en la muerte súbita? ¿Era consciente cuando se encontraba sobre la arena que era su última luchada?

En todo momento era consciente de que era mi última luchada, pero lo que no me imaginaba era la incertidumbre que se iba a vivir para decidir al campeón. Una vez que caí, estaba resignado a la espera del resultado, pero al terminar con el 18 iguales y tener que ir a la muerte súbita me tuve que volver a vestir para intentar decidir el título y al final se consiguió la victoria. No me creía que pudiera tener un final tan bonito.

¿En qué momento se comenzó a plantear que estaba llegando el momento de su retirada?

El corazón me pedía seguir, porque a raíz de la pandemia llevaba tres años sin competir. Los seis meses que los compañeros estuvieron compitiendo yo no lo hice, porque ya tenía 40 años y en ese momento creí que era el momento de decirle adiós al deporte que amo. Pero este año el Maninidra insistió para que me pudiese retirar en mi casa, en mi club y tuvieron un mes para convencerme. Lo que tenía claro es que si volvía a luchar era para terminar bien, no para estar de paso. Acepté, me preparé en serio, agarrando mucho pantalón. La verdad es que al principio no fue fácil, porque empecé con una sobrecarga en el tendón del bíceps, tuve que parar siete jornadas y al final empecé a competir en enero. Cogimos una buena dinámica en la que casi no perdimos ninguna lucha, ganamos el Torneo Fundación de La Caja y ahora el Torneo de Lucha Corrida. Ganar dos torneos de tres disputados ha sido una gran manera de retirarme.

¿A qué edad comenzó a practicar Lucha canaria?

Tengo fotos con ocho años luchando. Pero estando ya licenciado, intentando superarme cada día, desde los 15. Entre los 10 y los 15 años practiqué kárate.

«Me veo en un futuro como mandador, pero ahora necesito tomarme un descanso»

¿Qué es la Lucha para usted?

Lo es todo. Es donde tengo mi círculo de amigos, donde he aprendido muchísimos valores; me he criado con la Lucha. Vengo de una familia de luchadores, en la que mi tío fue luchador, mis cuatro hermanos también lo son y siempre he estado rodeado en mi vida de este ambiente.

Ahora que se apagan los focos de su carrera profesional, ¿se ve vinculado a la Lucha, por ejemplo como mandador?

No descarto ser mandador en un futuro, quizás ahora es demasiado pronto. Vengo de competir y tengo todavía el gen competitivo muy alto. El verme en el banquillo sin poder saltar a la arena creo que es muy pronto para mí, para asumir esa responsabilidad. Debo tomarme un año de descanso, de desconexión. Volver a los terreros como mandador me gustaría, es una faceta bonita que se vive con otra intensidad, pero sigues en la Lucha. Este deporte me ha dado tanto que le debo todo.

«Cuando miro atrás veo muchas noches de gloria, de tirar a seis de 12 luchadores y no me lo creo»

Cuándo mira hacia atrás y analiza lo que ha sido su carrera en los terreros, ¿qué es lo que se le viene a la cabeza?

Veo muchas noches de gloria, noches que fueron increíbles, de tirar, seis luchadores de 12, incluidos varios puntales en una luchada. Veo cosas increíbles y no me lo creo.

¿Cuál es el estado actual de la Lucha postpandemia? ¿Qué futuro le augura?

Había muchas ganas de Lucha y cuando se pudo volver a luchar, con las mascarillas, con vasos individuales para beber agua, cosas a las que no estábamos acostumbrados los luchadores, porque en la lucha todo es cara con cara, sudor con sudor y ver todo eso desde la grada, nos impactó a todos bastante. Ahora todo vuelve a ser prácticamente como siempre, está resurgiendo de nuevo, es algo que se lleva dentro, como un árbol que aunque le cortes las ramas le vuelven a salir otras. La Lucha está en auge en todas las Islas, la veo viva. Desde los años 90 se viene escuchando que está decayendo, pero como todo en esta vida tiene sus subidas y sus bajadas.

¿Las empresas locales volverán a apostar fuerte por la Lucha para tener una isla como Gran Canaria en lo más alto?

Tengo confianza en que así sea. Luchadas como la que se vio en la final del Torneo Dielca de Lucha Corrida, en el que se registró un lleno hasta la bandera, deben servir para incentivar al empresario. Se ven movimientos y creo que Gran Canaria, más temprano que tarde, volverá a estar en Primera.

¿Cuándo está en la arena compitiendo es capaz de astraerse o todo ese ruido mediático le afecta de algún modo?

Personalmente me aíslo totalmente. Cuando estoy en el centro y agarro con el luchador, ahí estamos él y yo solos, no hay nadie más, no escucho nada. Intento salir con las ideas claras cuando salto al campo, lo que quiero hacer, por dónde me puede él responder, posibles contras de la contra; estoy centrado totalmente en la agarrada. Haya 10 personas en la grada o 3.000, no estoy pendiente de eso, aunque sí motiva salir a la arena siendo consciente de que hay más tensión, más miradas. Una vez el árbitro pita, estamos solos mi oponente y yo.

«El Pollito de la Frontera es el luchador más descomunal al que me he enfrentado»

¿Cuál es el luchador más fuerte con el que se ha encontrado en su carrera?

El más fuerte, el más descomunal que he agarrado, ha sido el Pollito de la Frontera. Lo intenté, incluso lo moví y llegué a dejarle en una pierna sola, pero era una torre descomunal, de los más fuertes .

¿Resulta más complicado derribar a un luchador muy fuerte o a uno que tenga la técnica más depurada?

Todo cuenta. El buen luchador es bueno técnicamente y tiene la fuerza justa.