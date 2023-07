El atleta grancanario del Tenerife CajaCanarias, Yasiel Sotero, subió al podio del Campeonato de España absoluto, celebrado en la localidad valenciana de Torrent, tras lograr la medalla de plata con un lanzamiento de 59,27 metros. El oro fue a parar a manos del valenciano Diego Casas, quien arrebataba la gloria al atleta de origen cubano afincado en Vecindario, al lanzar su disco hasta los 62,85 metros, en su último lanzamiento.

No obstante, Sotero no llegaba a la cita en su mejor momento tras sufrir una lesión que le ha lastrado en su preparación durante las últimas semanas, lo que le ha alejado de su mejor marca, 64,28 metros –récord de España sub 23–, que le habría dado el primer puesto en caso de haberla conseguido.

El podio lo completó el riojano Marcos Moreno con un mejor registro de 56,60 metros. Con esta, el grancanario suma dos medallas de plata en el Nacional absoluto (2021 y 2023) y una de bronce (2020).

Por su parte, el tinerfeño David Delgado alcanzó el bronce en los 400 metros vallas. El pupilo de Alex Codina completó el recorrido de la gran final en 50,22, ante los incuestionables Sergio Fernández, que batió el récord de la competición (48,99), e Iker Alfonso, que batió su marca personal (49,97). La carrera de Delgado arrancó fallando en la primera valla, pero no tardó en reponerse y darlo todo hasta el final. El blanquiazul suma así un nuevo título a su currículo deportivo tras el bronce conquistado en el Nacional de 2021 y la plata de 2022.

En esta jornada, han concluido las pruebas combinadas y los atletas del Tenerife CajaCanarias, que entrenan bajo la dirección de Héctor González, han alcanzado todas las expectativas. En el decatlón, Pablo Gámez acabó en la sexta plaza con una marca de 7.133 puntos y marcas personales y de la temporada en salto de altura, pértiga y 100 metros lisos.

Por su parte, Javier Pérez acumuló un total de 7.032 puntos y se convirtió en el noveno combinero de España, con marca personal en los 100 metros lisos siendo el más veterano de todos. En el heptatlón, Sonya Trevisán, la más joven de todas las competidoras, logró un destacado noveno puesto con 4.528 puntos acumulados en su primer Campeonato de España Absoluto.

Atletas canarias como Trevisán empieza así a codearse con la élite nacional, mientras otras se despiden de la competición. Es el caso de la internacional Sheila Cubas, que puso punto final a su carrera.