Kiren González: «Mi etapa en el Antigua acaba para buscar nuevos retos»

¿Cómo vivió esa gran final del regional de Canarias en la que su club, el Unión Antigua se impuso en una final apasionante al Maxorata?

Fue espectacular. Cada lucha con el Maxorata son intensas y emocionantes, no exentas de cierta polémica, aunque pienso que en este caso no ha habido tanta polémica. Son luchas de las que hacen afición. Creo que es de recibo darle también la enhorabuena al Maxorata porque ha sido un merecido finalista y subcampeón. Admiro enormemente a Efraín Perera, ambos hemos salido de Lanzarote, siempre hemos sido rivales, el año pasado fuimos compañeros y posiblemente sin él, que ha sido uno de mis referentes a los que he querido alcanzar, todo esto no había sido posible.

Al término de la Lucha tanto Eusebio Ledesma como Jorge Ávila, se quejaron de alguna decisión arbitral en esa final. ¿Cómo valora usted el arbitraje de la final?

No escuché sus declaraciones después de la Lucha, pero en ocasiones el deportista muchas veces tenemos el fallo cuando perdemos de querer buscar el problema donde no reside y en este caso es culpando al árbitro. En mi opinión el arbitraje fue prácticamente perfecto, aunque siempre puede haber errores que para apreciarlos tendría que volver, porque estuve calentando hasta que salí y no pude ver toda la Lucha completa. No creo que existiera ningún fallo que repercutiera en el resultado final de la Lucha.

¿Dónde estuvieron las claves para convertirse en los nuevos campeones regionales?

La clave reside en el grupo, en que somos el Antigua de Raimundo García. Llevamos ocho años teniendo muy claro que para poder sumar victorias todo el mundo tiene que aportar, desde el primero hasta el último y eso nos lleva a ser muy competitivos en los momentos decisivos.

¿Cómo se vivió en la arena el ambiente de noche grande que reinaba en el terrero?

El campo estaba precioso. Había bastante afición de Fuerteventura, de otras islas y también palmera. Con el campo lleno se hace más divertido y da gusto poder competir así.

¿Qué se siente al ser el mejor equipo de Canarias?

Mucha felicidad. Además en esta ocasión nos enfrentábamos los dos últimos campeones de la liga regional. Nosotros fuimos campeones antes del covid y el año pasado fue el Maxorata el campeón. En la otra ocasión en la que fuimos campeones, en Gran Canaria en 2019, yo no disfruté tanto, porque me sentía más presionado. En esta ocasión no llegábamos como favoritos y como además era la segunda vez, lo disfruté mucho más. Fue especial porque además nos enfrentábamos al Maxorata que nos había ganado la final de liga y nos generó mucha felicidad.

¿Volveremos a ver a algún equipo grancanario en la máxima categoría?

Se necesita que se den una serie de circunstancias que hasta el momento no se han dado, también es algo que va por épocas. En Fuerteventura hace 8 o 9 años los clubes venían de competir en una Segunda División que no era capaz de arrastrar a mucha gente al campo. Se apostó por estar en Primera y poco a poco fueron viniendo luchadores y la competición empezó a crecer. En La Palma pasó un poco lo mismo. Falta que un equipo apueste y que los demás continúen, que eso lleve a gente al terrero, que la gente quiera ir a competir allí y una serie de circunstancias que van por etapas. A Gran Canaria le volverá a llegar su momento.

¿Está la Lucha más viva que nunca a pesar de que parece que siempre hay agoreros que se empeñan en decir que está en declive?

El que diga que la Lucha está muerta o algo parecido no es verdad. Tenemos que mejorar en algunos aspectos como deporte, pero mueve bastante afición y es un deporte que te hace sentir cuando llegas al campo, todo lo que rodea a la Lucha Canaria hace que el que va por primera vez, por lo general repita.

Con la temporada finiquitada ¿cómo se plantea el futuro del Unión Antigua?

La temporada acabó ayer y ya no se pueden celebrar más Luchas. Ahora toca descansar y prepararnos para la próxima temporada. En la Lucha lo normal es que se fiche año a año, en nuestro club prácticamente va a continuar el mismo bloque, el único que no va a continuar en la plantilla soy yo. Después de nueve años he decidido tomar un cambio de rumbo en mi carrera, porque siento que deportivamente necesito asumir nuevos retos. Es algo que decidí meditadamente con mi gente más cercana, con mis preparadores y creo que me va a venir bien tener nuevos estímulos después de haber conseguido todos mis objetivos con el Antigua. Seguiré de todas maneras vinculado con el Antigua en lo que me necesiten, aunque lucharé en otro club que daré a conocer a finales de esta semana, este viernes. Después de tantos años en un mismo club uno tiende a acomodarse y es algo que quiero evitar. Quiero seguir siendo competitivo a mis 37 años, cada año me planteo si hay otra temporada o no.

¿Vale la pena asumir tantos sacrificios en su vida personal para seguir compitiendo en lo más alto de la Lucha Canaria? ¿Qué ha sido el Antigua para usted en este ciclo de casi nueve años que toca a su fin?

Cada año que uno renueva conlleva muchos sacrificios, pero la Lucha es algo que venimos haciéndolo desde que era pequeñito y al final es lo que hemos vivido, lo único que conocemos. Agradezco a toda la afición de Antigua, que siempre me ha tratado en el pueblo como si fuera uno más, a Raimundo García, que es el presidente y que ha sido para nosotros como si fuera un padre, quiero darle las gracias tanto a él como a toda la directiva y los miembros del club, por todo lo que han hecho por mí y por lo que he vivido durante estos años en el club y en el pueblo.