La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, junto a la concejala de Deportes, Carla Campoamor, han dado la bienvenida este miércoles a la Selección Absoluta Femenina de Voleibol de España en la previa de su entrenamiento de cara al torneo Bilateral Preparatorio que disputará este jueves y viernes contra la Selección de Suiza en el Centro Insular de Deportes de la capital grancanaria.

La alcaldesa capitalina, en una visita en la que también han participado el vicepresidente del CV Gran Canaria Hidramar JAV Olímpico, Juan Manuel Campos Caldero, y la capitana de este club, Saray Manzano, ha deseado suerte a las seleccionadas tanto para este torneo que acoge Las Palmas de Gran Canaria como para el Campeonato de Europa 2023 que se celebrará a partir del 15 de agosto en Bélgica, Italia, Eslovenia y Alemania, para el que este doble partido del seleccionado español en la capital grancanaria sirve de preparación.

En palabras de Darias, "es un honor para Las Palmas de Gran Canaria contar con este torneo preparatorio del Campeonato de Europa con la Selección Española de Voleibol Femenino. Saben que la capital grancanaria es una ciudad muy deportiva. Contamos con tres clubes femeninos de voleibol de élite".

En este sentido, añadió, "el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria seguirá fomentando la práctica del deporte y de la actividad física y, en especial, del deporte de élite y, por supuesto, del voleibol femenino. Para la ciudad es un lujazo albergar este torneo. Vamos a animarlas a que entrenen bien y duro para que consigan un excelente Campeonato de Europa".

Por otro lado, la regidora señaló que "soy muy deportiva y muy competitiva. Me gusta el deporte con carácter general, me gustan las competiciones y me gusta que Las Palmas de Gran Canaria sea una ciudad referente en la actividad física y en el deporte porque eso significa hábitos de vida saludables. Es muy importante la actividad física y el deporte para disfrutar de una mejor vida y eso contribuye a que esta ciudad sea la mejor ciudad para vivir que es un objetivo de este Gobierno de progreso".

Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad que más equipos de vóley tiene en España en la máxima categoría. En total, cuenta con cinco equipos, de los cuales dos son masculinos y tres femeninos.

Repercusión positiva

Para la concejala Carla Campoamor, "este tipo de eventos repercuten positivamente tanto a nivel social, al acercar el voleibol femenino de nivel mundial a los clubes locales y al importante número de licencias federativas de voleibol con las que cuenta la capital grancanaria gracias al apoyo del Ayuntamiento a través del IMD, como a nivel económico, ya que la mayoría de los servicios alojativos, audiovisuales, de comunicación y fotografía, de seguridad, de cartelería, de transportes o de suministros son encargados a empresas de Las Palmas de Gran Canaria".

Este torneo Bilateral Preparatorio entre las selecciones femeninas de voleibol de España y Suiza, que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo de Gran Canaria, se celebra 12 años después de acoger, en junio de 2011, dos encuentros contra Serbia de la Liga Europea de aquella temporada.

El CV Gran Canaria Hidramar JAV Olímpico ha hecho un gran esfuerzo para que la selección nacional femenina volviera a jugar en Las Palmas de Gran Canaria tras más de una década.

De esta forma, Las Palmas de Gran Canaria vuelve a ser sede de una actividad internacional de la Selección Nacional Absoluta Femenina de Voleibol de España en un bilateral que podrá seguirse en directo a nivel nacional e internacional, a través del canal de Youtube de la Real Federación Española de Voleibol (RFEVB) para aquellos que no se puedan desplazar a la capital grancanaria para disfrutarlo en vivo.

Serán encuentros que se disputarán a las 19:00 horas y que tendrán como sede a una de las míticas pistas del voleibol español, en los que el público que se dé cita a las instalaciones de la Avenida Marítima podrá disfrutar de voleibol de alto nivel con una selección, la de España, que entre sus integrantes cuenta con la presencia del seleccionador Pascual Saurin y de las jugadoras Lucía Valera y Ariadna Priante, ambas con pasado el CV Hidramar JAV Olímpico, y de una jugadora de Las Palmas de Gran Canaria, Julia de Paula Viana, canterana también del CV Hidramar JAV Olímpico.

El evento, en cuya organización participa el CV Hidramar JAV Olímpico, quiere compartir, con la celebración de este bilateral, la imagen de hospitalidad de Las Palmas de Gran Canaria, así como la personalidad tranquila y acogedora de su ciudadanía, brindándoles el deporte como herramienta de sociabilizar y conocer gente nueva con la que compartir una afición afín a la suya.

Además, el club tiene como objetivo ofrecer una oportunidad para aquellas personas que no conozcan la ciudad, de comprobar todo su potencial como un buen destino para sus próximas vacaciones personales y para la planificación de 'stages' deportivos de selecciones internacionales como Suiza y otras muchas.