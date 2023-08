Joel Rodríguez: "Me encantaría estar en SailGP el resto de mi vida"

¿En qué consiste el circuito de SailGP?

Es una competición que reúne a 10 equipos, que representan a 10 países. Este año tiene 12 grandes premios alrededor del mundo en icónicas ciudades y es un formato muy similar al de la Fórmula 1: corremos los fines de semana, el sábado hay tres carreras, el domingo hay dos más y se realiza una última carrera entre los tres mejores equipos para decidir quien gana el Gran Premio. Finalmente, en el GP de San Francisco, en la que se celebra la última carrera del circuito, se enfrentan los tres mejores equipos de la clasificación general para comprobar quien se convertirá en el nuevo campeón del mundo.

Siendo más específico, ¿Cuál es la diferencia entre este deporte y cualquier otra disciplina de vela?

Se utiliza un barco muy complejo, que tiene detrás mucho desarrollo y tecnología. Son muy rápidos, y son muy difíciles de navegar y de preparar para navegar , así que las horas en el navío son muy limitadas. Las regatas duran entre 10 y 15 minutos y en el fin de semana hacemos seis, es decir, que todo pasa muy rápido.

¿A qué se dedica usted dentro del equipo español?

Soy el controlador de vuelo. Los barcos se sustentan sobre foils, que para la gente que no está familiarizada con el mundo de la vela, es la quilla. Tiene unas alas de fibra de carbono por debajo, que hacen que se mantenga en el aire y de esa forma permita que la embarcación se sustente a 1 metro del mar. Eso consigue que el rozamiento sea mucho menor y que el barco vaya a mucha más velocidad. Entonces mi función, es ese vuelo, esa estabilidad para maniobrar bien y con todo lo que eso supone, se navegue con la mayor rapidez posible.

¿Qué ha hecho para formar parte de esta selección de regatistas?

De pequeño competía en Optimist, pero toda mi campaña olímpica ha sido navegando en Láser. No se parecen mucho pero bueno, los dos requieren mucha disciplina y mucho estudio para llegar a ser competitivos y al final para saber de SailGp solo puedes aprender compitiendo en esta misma categoría lo que hace que el aprendizaje sea muy limitado.

¿Cómo ha conseguido llegar hasta SailGP?

Cuando el campeonato se creó, desde el principio fui un fan, la seguía mucho y me encantaba porque son unos barcos espectaculares y es dónde realmente están los mejores regatistas del mundo. En la segunda temporada (2020) se filtró la noticia de que España iba a tener un equipo en la SailGP. En consecuencia, el que en su momento estaba al mando del equipo, Jordi Xammar, [medalla de bronce juegos olímpicos Tokio 2020 de vela clase 470] me llamó y me dijo que estaba interesado en que me uniera al equipo. Le dije que sí porque una cosa así no se puede rechazar. Es una suerte que esté donde estoy, he cogido la oportunidad siempre con la mejor profesionalidad posible para seguir y darle al equipo lo mejor de mí.

Han ganado el GP de Los Ángeles, algo insólito para la embarcación española en este deporte ¿Cómo se sintieron cuando dejaron el barco y se dieron cuenta que habían obtenido la victoria?

Fue un momento increíble, muy emocionante, pero tengo que decir que nos llegó por sorpresa, no estábamos preparados para celebrarlo. Si es verdad que llevábamos mucho tiempo entrenando a un nivel muy alto y trabajando muy duro por estar ahí y sabiendo que no estaba muy lejos esa posibilidad, pero no esperamos que ese día fuese llegase en Los Ángeles. No supimos siquiera cómo celebrarlo. Recuerdo estar ese día emocionado con mis compañeros y que había un protocolo de celebración que nosotros desconocíamos. Estábamos en una nube, no sabíamos ni qué hacer.

¿Cuál es el equipo con mayor nivel en la competición?

La selección que más gana es Australia, solo hay que ver los resultados. Es la más difícil de vencer y la que ha revalidado su título hasta tres veces, es decir, todas las ediciones que se han disputado. A parte de los resultados, yo considero que la selección que mejor navega es la kiwi (neozelandeses), pero sus vecinos son los que han dominado y ganado desde siempre esta competición, y es el equipo a batir.

¿Qué le espera a España estos próximos años en el circuito de SailGP?

Nosotros miramos por mejorar, ser más competitivos y poder estar luchando arriba de una forma más consistente. Hemos ganado ahora en Los Ángeles, pero sabemos que aún nos falta un pasito. No miramos resultados, siempre vamos a intentar ganar. Las regatas son muy cortas, la línea entre ganar y perder es mínima y en lo que tenemos que pensar nosotros es en trabajar, en ser más competitivos y a partir de ahí seguro que llegarán mejores resultados.

El siguiente Gran Premio es en Saint Tropez (Francia) en el mes de septiembre. ¿Cómo está siendo la preparación?

La logística de estos barcos es muy compleja, realmente no podemos entrenar. Solamente tenemos un día para poder prepararnos en el barco antes de cada etapa o como máximo dos días y en los periodos entre carreras hacemos reuniones entre nosotros, analizamos muchos vídeos y mucha información, y por suerte la telemetría de todos los vehículos es compartida con los equipos entonces también podemos saber lo que hace el resto y como se configuran para navegar. Nuestro objetivo al final es estudiar y tener un plan claro para la siguiente carrera.

Ustedes son los gallos. ¿Se sienten identificados con ese mote?

Sí, si. Nos identificamos con ello. El mote apareció prácticamente de broma. Nos empezamos a llamar 'gallo' o 'gallu', en vez de decir 'tío' o 'compañero'. Sobre todo por Diego Botín, que es quién lleva el barco y es santanderino. No se si solo se dice en Santander pero Diego lo decía mucho. Al final después de repetirlo tanto se nos quedó grabado. No se en otros deportes lo que se usará, pero en Vela los buenos son los “gallos”, entonces continuamos llamándonos así por esos motivos.

¿Qué espera de su andadura en SailGP? ¿Tiene pensado un plan de futuro?

La verdad que no miro mucho más allá. Este circuito es espectacular, hay que vivir el momento, nunca sabes cuando puedes estar fuera de él. La forma en la que me lo tomo es, disfrutar el presente, intentar ser el mejor día tras día, Gran Premio tras Gran Premio y a partir de ahí pues lo que venga, me encantaría estar en Sail GP el resto de mi vida y la única forma que tengo de alargar eso es siendo el mejor y lo más profesional posible y eso es en lo que me centro, no miro mucho más allá.

¿Y del futuro este deporte?

El objetivo de SailGP es el crecimiento y la evolución continua. En 2019 eran tan sólo seis barcos y actualmente somos diez y yo creo que seguirá aumentando y desarrollándose. En unos años, con un poquito de suerte y trabajo de mucha gente, la liga será más grande, tendrá más afición y conseguirá ser más conocida.