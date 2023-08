De Canarias a dominar el mundo

Tres años le han bastado a Bruno Bárbara para dominar con puño de hierro la categoría Techno 293, conquistando consecutivamente los dos últimos campeonatos mundiales en la categoría sub 17. En esa travesía que le llevó a coronarse por primera vez como rey del mundo en Chipre y repetir el pasado fin de semana en Francia, además de conquistar el Europeo en Italia, el grancanario reconoce la importancia de su entrenador, Isidro Henríquez y de su club, el Real Club Naútico de Gran Canaria (RCNGC), que le ha brindado todos los medios y las facilidades para poder llegar a lo más alto en su categoría por partida triple.

Maica López Galán, presidenta del RCNGC, se mostraba orgullosa de los éxitos de Bruno y recordaba que son «el club náutico con más clases de vela a disposición de sus regatistas, porque al final hay clases que tienen muy pocos alumnos, pero seguimos apostando por ellos».

«Este mundial quería disfrutar ante la duda de si será el último en la modalidad de Techno, aunque todavía tengo la duda de si competir el año que viene en sub 19, ya que como campeón estaría ya clasificado, y eso me permitió dejar a un lado la presión, porque sabía que pocos competidores habrán entrenado tanto como yo y meterme una presión añadida no me iba a servir de nada», comenta el bicampeón del mundo, siguiendo a rajatabla los sabios consejos de su entrenador.

A pesar de encontrarse con muchísimo viento en el campo de regatas en la localidad francesa de Saint-Pierre-Quiberon, el grancanario se sobrepuso a unas condiciones que no le beneficiaban y consiguió ser «regular durante todo el campeonato y esa fue una de las claves para poder revalidar el título de campeón», relataba.

En su futuro duda si dar el salto al IQFoil, sobre todo por el hándicap de ser una modalidad en la que se necesita tener mucho peso, una condición que no cumple de momento con sus 60 kilos actuales, cuando necesitaría tener unos 80 para equipararse a los que serían sus rivales. El Wing Foil, que consta de una cometa, una tabla y un foil, sería otra de las modalidades que atraen al campeón grancanario, ya que el peso no tiene tanta importancia y cuenta mucho la pericia del rider sobre la tabla en las regatas y su capacidad para pensar. Entre sus opciones tampoco descarta seguir practicando el Techno e intentar coronarse como campeón del mundo en la categoría sub 19.

«Quiero meditarlo bien y elegir aquella modalidad con la que sienta que disfruto más», afirma Bruno Bárbara, sopesando con tranquilidad sus opciones de cara a un futuro en el que lo único que tiene claro es que seguirá ligado a una tabla y tomando una decisión que no atente contra su salud. Porque al final para él el windsurf ha sido «un cambio de estilo de vida».