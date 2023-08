Iris Mbulito: «Las lesiones me han ayudado a ser más fuerte»

¿Cómo se siente en su vuelta a casa tras cinco largos años en la Arizona State University?

Me siento feliz, llevaba mucho tiempo sin poder estar con los míos y cuando se me presentó la oportunidad de volver a casa no lo dudé y aquí estoy de vuelta.

¿Qué tal fue su experiencia a nivel personal y deportivo en Estados Unidos?

A nivel personal fue duro superar la barrera del idioma, porque llegué a Estados Unidos con un inglés bastante básico y el cambio fue brusco. Afortunadamente me pude adaptar, he forjado allí amistades que sé que serán para toda mi vida. No me puedo quejar, incluso no descarto vivir en un futuro en Arizona. A nivel deportivo también sufrí un cambio grande de rol, al pasar de tener aquí un papel protagonista tener allí un papel más secundario, pero me adapté bien.

En agosto de 2021 saltaba la noticia de su retirada prematura del baloncesto. ¿A qué se debió su decisión y que ha cambiado ahora a sus 24 años para que regrese a las canchas con más ganas que nunca de divertirse?

Sufrí mucho con las lesiones, en ocasiones en la pretemporada o no podía estar con el equipo en la recta final de la temporada. Esa situación afectó mucho a mi salud mental, me generó mucha ansiedad jugar al baloncesto, porque no podía evitar pensar que me iba a volver a lesionar. Todo ello desembocó en una depresión y tras una año y medio sufriendo decidí dejar el baloncesto, pero no de una forma definitiva. Hubo un momento en el que llegué a creer que el baloncesto ni siquiera me gustaba, porque me generó muchísimo dolor físico. Al final necesitaba tomarme un descanso para cuidarme mental y físicamente, necesitaba desconectar porque era consciente que si no lo hacía iba a terminar odiándolo y al final iba a terminar dejándolo para siempre. No sabía inicialmente cuanto iba a durar ese descanso y al final estuve sin jugar alrededor de un año y medio. Al final me sirvió para descubrirme a mí misma y saber que otras cosas me gustan más allá del baloncesto, porque al fin y al cabo llevo jugando desde que empecé a caminar.

"Me vi obligada a desconectar para no terminar odiando el baloncesto. Ahora me siento sana"

¿Qué lección ha sacado de todo ese sufrimiento?

Todo pasa por una razón. Las lesiones me han ayudado a ser más fuerte, a valorar otras cosas, a cuidar mi cuerpo y lo cierto es que no cambiaría nada.

¿Cómo se encuentra físicamente a día de hoy?

Me siento bien. Estoy sana, aunque necesito cuidarme el doble de lo que hacen el resto de jugadoras, porque a lo largo de mi trayectoria he sufrido una serie de lesiones y de operaciones que no han tenido la mayoría del resto de jugadoras. Tengo que adaptarme de nuevo a la liga, a los entrenamientos, a los viajes. No estoy preocupada, pero sí que debo escuchar muy bien a mi cuerpo desde el primer segundo.

Desde el día que debutó en la liga batiendo entonces todos los récords de precocidad, ¿en qué nota que ha cambiado más a lo largo de estos años?

He cambiado sobre todo mi forma de jugar. Cuando era más joven jugaba bastante más a lo loco, tenía 14 años y sólo quería correr, saltar y tirar. Ahora soy mucho más precavida en mi juego, analizo mejor la situación y cuando voy a canasta lo hago con más fuerza y control.

Por sus características técnicas y físicas puede jugar e cualquier posición del uno al cuatro, pero ¿dónde se siente más cómoda jugando?

Si estuviera un poquito mejor físicamente me veo hasta de cinco (risas). En EEUU me cambió un poco la mentalidad, porque cuando jugaba aquí lo hacía mucho de base, tenía mucho el balón en mis manos, pero allí empecé de cuatro, aunque no lo había hecho nunca antes y al final terminé alternando las posiciones de base y de escolta. Aquí aunque el club me ha anunciado como base, creo que jugaré de escolta y en ocasiones alternaré de uno y de cuatro. Ya le he dicho a los entrenadores que estoy disponible para lo que el equipo me necesite. Los entrenadores me piden que no me complique, que esté tranquila. Necesito que ellos me den confianza y sé que ellos me la van a dar, es algo clave para mí. He vuelto a casa porque quiero volver a pasármelo bien.

¿Le preocupa la presión sobre su figura en la vuelta a la Liga Femenina?

Todavía siento un poco de ansiedad. El otro día jugando una pachanga con mis amigos, sentía algo de nervios porque no jugaba desde marzo. No tiré a canasta, hice un par de canastas y al final, uno de mis amigos, Alberto Artiles, me djjo que hiciera algo ya y que tirara a canasta. Nos reímos todos y al día siguiente me acordé de aquello, me relajé y tiré hasta los botines. Me cambió la mentalidad. En el fondo no creo que me afecte la atención mediática, pero a veces siento que todos los ojos están fijados en mí.

¿Qué papel cree que va a hacer el equipo este año?

Creo que vamos a tener una vez más un equipo joven, pero curioso. Hay muchas piezas que pueden alternar varias posiciones y eso nos puede ayudar mucho en ataque. Ya tengo ganas de que se incorporen el resto de compañeras y ver la química que tenemos, creo que podemos dar alguna que otra sorpresa esta temporada a nuestros rivales.