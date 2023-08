El Rocasa cierra con dos victorias y una derrota su segundo stage de la pretemporada por tierras navarras y vascas, tras caer en Orio ante el Super Amara Bera Bera en un partido disputado en el que las donostiarras se impusieron por un ajustado 24-21. Con esta derrota las pupilas de Iñaki Ániz sufren la primera derrota en pretemporada tras haberse impuesto en sus dos primeros choques ante el Beti Onak navarro (28-16 y 24-26).

El polideportivo Karela de Orio, con una buena presencia de público, albergaba el tercer choque de las teldenses y el segundo para el Bera Bera, que llegaba a la cita tras jugar con Paris 92 en Capbreton.

María Zaldua era la encargada de inaugurar el marcador con una rápida contra, pero las donostiarras respondían con un tanto de penalti de Loidi y Tchapchet daba la primera ventaja a las donostiarras que se escapaban en el marcador a pesar de chocar con las buenas intervenciones de Mínguez bajo palos. Silva no le andaba a la zaga y Erauskin, Tchaptchet y dos golazos de lanzamiento exterior de Cavo ponían un claro 7-3 al minuto 14, que obligaba a las isleñas a remar contracorriente desde el arranque del partido.

Imanol Álvarez, técnico del Bera Bera, le daba la dirección del equipo a Esther Arrojeria que hasta el momento solo llevaba apenas 15 minutos de pretemporada. A su lado, Cavo y Fernandes, Tchaptchet y en los exteriores Hernández y Erauskin. En defensa, Loidi entraba para forma dupla con la pivote navarra. Mientras que el Rocasa presentaba un plantel muy renovado, partiendo de inicio con las laterales Terzic y Nascimiento y con Mínguez, siendo protagonista, en portería.

Mediada la primera mitad, llegaban los cambios y las imprecisiones propias de la pretemporada. Las teldenses aprovechaban la exclusión de Tapia y los errores en el pase de las donostiarras para dar la vuelta al electrónico y tomar provisionalmente el mando con un gol de Martina Lang a los 22 minutos (8-7).

En una contra, Louis empataba la contienda, Lang respondía, pero no bastaba para evitar la remontada donostiarra al descanso gracias a los tantos de Arroyo y Menéndez (11-10).

En la reanudación Zabala ocupaba la portería y Cavo sustituía en ataque a Menéndez, consiguiendo el Bera Bera aumentar su renta hasta los 3 goles. La dupla argentina –Lang y Poles– acortaban distancias pero Boada y Loidi mantenían con sus goles a raya a un Rocasa que no dejaba de intentarlo. Aalla relevaba a Zabala en la portería y se mostraba muy sólida para frenar a Terzic. El Rocasa no se daba por vencido, pero las penetraciones desde el extremo de Larissa Da Silva y Arinegua Pérez no le bastaba a las teldenses para lograr acercarse en el marcador, a pesar de las buenas intervenciones en portería de Mínguez, que jugó todo el partido, protagonizando tres paradas antológicas en la recta final del choque (24-21).