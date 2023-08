Jéssica Bouzas: «Debo seguir afianzando mi fortaleza mental cada día»

¿Qué valoración hace de su paso por el torneo en su conjunto, más allá de la final en la que se le ha escapado la victoria final ante Julia Grabher?

Estoy muy contenta por mi juego durante toda la semana en el torneo, partido a partido he ido encontrando mejores sensaciones, cada vez he jugado mejor. Las condiciones no han sido nada fáciles porque ha hecho muchísimo calor, pero estoy muy contenta de como he sido capaz de superar estas adversidades. Hoy no pudo ser en la final. Julia ha jugado un gran partido y espero tener la oportunidad de volver aquí el próximo año, pelear para llegar a la final y poder ganarla.

¿Qué le ha faltado para haberse podido llevar la victoria final? ¿Dónde cree que ha estado la clave del partido?

Creo que ha sido clave el momento en el que hemos estado en el primer set con un 4-4 y ella en ese momento fue capaz de seguir su patrón, fue muy ordenada y yo sin embargo en dos puntos me he desordenado y al final cuando ella coge ventaja es muy complicado remontarla y en ese momento se me puso 5-4 arriba. Además los pequeños detallitos también han jugado en mi contra en esta final.

Esta es la tercera ocasión en la que ha tomado parte en el ITF W100 Disa Gran Canaria. ¿Qué le hace diferente de otros en los que ha competido en la misma categoría?

Lo que hace diferente a este torneo es la gente, el trato que recibimos todas las jugadoras es súper cercano y nos tratan de una forma espectacular. La organización es increíble, como montan toda la infraestructura del torneo, toda la imagen del mismo en las pistas, el ambiente, la gente, las gradas. Es un torneo que puedo asegurar que se encuentra entre mis favoritos en el circuito.

¿Cómo se las han arreglado para poder jugar con las temperaturas que han superado por momentos los 40 grados en la zona sur de la Isla?

Ha sido muy complicado. Por momentos sientes un calor muy intenso y es algo que nos afecta muchísimo en los puntos largos. Respirar es mucho más difícil, pero contra eso cada jugadora es capaz de sacar fuera esas ganas que tiene dentro de ganar el partido y eso nos hace ser más fuertes y que podamos superarlo.

¿A qué edad comenzó a practicar tenis? ¿Cuáles han sido sus referentes?

Empecé a jugar con cinco años. De pequeñita tenía como referentes a Garbiñe Muguruza, Rafa Nadal y Novak Djokovic. Ahora no tengo un referente como tal, pero intento coger pequeñas cositas de cada jugador que me puedan ayudar y a mejorar, porque tienen mucha más experiencia que yo.

En su futuro más cercano, ¿a qué torneo va a ir a competir?

Este miércoles volamos a Nueva York para participar en el US Open, para adaptarnos y empezar en pista dura. A partir de ahí, seguiremos viendo el calendario e iremos decidiendo a que otros torneos iremos a competir.

¿En cuál de las tres superficies –tierra batida, hierba o pista dura– se siente más cómoda?

Me adaptó bien a todas las pistas. Muchas veces he hecho torneos de pista dura y paso después a la tierra batida. Hierba jugué por primera vez este año en Wimbledon y pude clasificarme para estar en el cuadro final, así que pienso que tampoco se me da mal. En la que me siento más cómoda, sin duda alguna, es en la tierra batida.

¿Cuáles considera que son los puntos fuertes en su juego y aquellos en los que debe de mejorar todavía más?

Soy una jugadora muy dinámica que cuenta con varios recursos que me ayudan en mi juego. Considero que lo que tengo que afianzar más es mi solidez mental. Al estar mejorando cada vez más en ese aspecto, siento que cada vez soy una jugadora más fuerte. Al fin y al cabo todo lo que sea mejorar mi juego será bueno para mí.

¿Qué consejos te ha dado tu entrenador Javier Martí?

Empecé este año con él y pienso que está siendo clave en mi mejoría como jugadora. Me ha enseñado muchísimas cosas, lo que es el tenis en sí, porque al final yo era algo inconsciente, jugaba mucho por instinto, pero hay muchas cosas detrás de este deporte y él me ha apoyado en todo momento, me ha enseñado que hay miedos, que hay nervios, que hay luchas, que hay que sufrir. Hay que vivir ese proceso y él ha sido un pilar fundamental para estar donde me encuentro actualmente.

¿Cómo es el nivel del tenis actual en su Galicia natal donde en los últimos tiempos usted se está convirtiendo en uno de sus principales referentes?

Me fui de Galicia cuando tenía 13 añitos, pero desde la época de Lourdes Domínguez, es cierto que probablemente sea yo la tenista que está consiguiendo mejores resultados en el circuito, pero estoy segura que en los próximos años vendrán generaciones muy buenas de tenistas y espero de corazón que así sea, al igual que ha sucedido en otras comunidades autónomas con anterioridad.