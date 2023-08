Elena Rodríguez: «Somos muy autoexigentes»

¿Qué significó llegar a las rondas finales y conquistar el bronce europeo?

Somos muy autoexigentes y ambiciosas. La anterior generación sub-20 había conseguido el oro y algunas de mis compañeras formaron parte de ese equipo, por lo tanto, nuestro objetivo estaba claro: llegar a lo más alto y luchar por estar en las medallas. Es verdad, que hubiese sido perfecto si hubiéramos conseguido el oro, pero no se queda todos los días tercero de Europa. Al final, todo el trabajo que hicimos durante el mes de julio ha tenido sus frutos y estamos muy orgullosas, después de la gran decepción que nos llevamos contra Francia en semifinales.

Su objetivo inicial no era el bronce.

Exacto, todo el mundo va con la mentalidad de poder aspirar a lo máximo. Está claro que entran en juego otros factores como quién te toca en tu grupo, los emparejamientos pero, cuando estás entrenando sólo sueñas con el oro.

Después de caer con Francia (45-75), ¿pensaron que podían haber dado más o reconocieron su superioridad?

Un poco de todo. Ese partido no nos salió nada bien. Nos supieron parar desde el principio, y quizás los árbitros jugaron un papel determinante, y yo no suelo hablar de ello. Nos dio mucha rabia, pues consideramos que nuestra plantilla a nivel individual es bastante superior a la gala pero hay que reconocer que en ese partido fueron muy superiores y nos aplastaron. Dos semanas antes de esta eliminatoria, nos habíamos enfrentado a estas mismas 12 jugadoras, sin embargo, nosotras no contábamos con Carla Brito y Elena Buenavida, y aun así les ganamos de 10. Al final a la hora de la verdad, jugaron mejor y consiguieron el pase a la final del Europeo.

¿Cómo ha sido su reencuentro con Carla Brito excompañeras en el SPAR Gran Canaria?

Carla y yo tenemos una relación de amistad buenisima gracias a los cuatro años en el SPAR Gran canaria, no es una compañera de equipo cualquiera, es una de mis mejores amigas. También viajaba con la categoría de Liga Endesa Femenina y pasamos mucho tiempo juntas. No era la primera vez que coincidíamos en la Selección Española ya que jugamo en la sub-18. Creo que Carla tiene una capacidad de adaptación increíble, no es fácil llegar de un Mundial, cansada mental y físicamente, e intentar dar todo lo posible por el equipo al que te incorporas luego. Es complicado, ya que si te llaman de otra categoría no sueles conocer a tus compañeras, pero ella se ha sentido como una más desde el principio y no se ha notado que fuera más pequeña. En lo deportivo, está en todo, rebotes, defensa, y en general estamos muy contentas por haber compartido cancha.

Lleva dos cursos en la exigente Harvard (Boston, Massachusetts) ¿Cómo han sido?

El primer año ha sido el más difícil. Es tu primer año viviendo en EE UU, lejos de tu casa, otro idioma. Comparándolo con otras compañeras que cursan en otras universidades, la exigencia académica en Harvard es muy superior. Me he quedado muchas noches en la biblioteca intentando sacar los estudios para adelante. Me quedo con los dos primeros meses, fueron los más complicados. Después, mi adaptación fue cada vez mejor y, hoy en día, estoy super contenta, tengo muchísimos amigos, la experiencia que me llevo es increíble y no la cambiaría por nada. En cuánto al baloncesto, era la novata cuando llegué al equipo, y eso se nota, porque pese a tener la calidad de poder disputar más minutos sobre la pista, el entrenador quizás no confía tanto en ti y utiliza a otras jugadoras que llevan más tiempo. Pero este año, he estado más asentada y he disfrutado mucho más.

¿Le pidió algún consejo Carla cuando decidió estudiar y competir en EE UU?

Yo supe que se lo estaba pensando y me preguntó, y le dije a ella desde la perspectiva que tenía que lo intentara y que si no estaba contenta se podría volver cuando ella quisiera, pero al final le ha salido todo muy bien y me alegro mucho. Estando allí hemos estado en contacto, tenemos la misma franja horaria y eso facilita que cuando en España la gente estuviera durmiendo, aprovecháramos para ponernos al día. Carla se ha adaptado genial a lo que es el ‘modus operandi’ americano y a la liga americana de equipos universitarios.

¿Qué tiene pensado hacer cuando se gradúe?

Cuando me gradúe en Harvard, volveré a jugar a España. Lo tenía claro desde antes de irme a EE.UU. La experiencia universitaria es impresionante porque tienes la oportunidad de sacarte un título académico a la vez que compites al más alto nivel. Al final, te están preparando para ser jugadora profesional mientras te gradúas. En España, quizás es más complicado compaginar ambas cosas. Me encantaría seguir los pasos de mi hermana [Natalia Rodríguez, alero del Maquinaria Ensino de Lugo que estudió en EE.UU] y jugar en La Liga Endesa. El equipo me da igual.

¿No quiere luchar por un futuro puesto en la WNBA?

Hombre, si te llaman es muy difícil decir que no. Pero las plazas son limitadas y es muy complicado, pero si surge la oportunidad estaría allí el verano y lo que hiciese falta para poder ganarme un hueco en el equipo que me quisiera.