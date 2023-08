«Ahora no hay que ponerle techo a este título mundial»

Un título histórico. Una gesta sin precedentes. La selección española conquistó su primer Mundial femenino de fútbol y para Andrea Falcón espera que esta conquista sirva para seguir creciendo. Para la aruquense, que todo un país haya seguido a unas jugadoras por el televisor debe suponer un espaldarazo más a ellas. «Ahora no hay qu ponerle techo a este título mundial», dice la grancanaria horas después de haber vibrado como una más con el gol de Olga Carmona y que Ivana Andrés levantara el trofeo al cielo de Sídney.

«Lo he vivido como media España, sentía que estaba yo dentro del partido, me he pasado protestando al árbitro cada acción. Son emociones que son difícil de explicar, más cuando has vestido esa camiseta y todo el trabajo que hay detrás y lo difícil que es jugar una final y más ganarla», alude Falcón, que ahora pertence al Benfica tras haber tenido una experiencia en el América mexicano y haber ganado el título nacional.

En esta vicisitud, Andrea que salió del Barça para encontrar minutos después de una lesión de rodilla que le lastró durante una temporada, sabe que hay campeonatos nacionales con mejores condiciones que los del país.

«España es un referente a nivel mundial, no solo por ganar este torneo, sino porque el Barça gana la Champions, la selección gana en categorías inferiores todos los torneos que juegan. Pero ahora el pasito ahora lo tiene que dar la liga española. Hay que hacer un campeonato competente y hacerlo con los recursos necesarios para ser referente como lo son las extranjeras», resalta la insular.

«Hoy [por ayer] se ha dado un golpe en la mesa en el fútbol español, pero hay que seguir apostando. No nos podemos quedar aquí. Vamos en el buen camino, pero no hay que ponerle techo a este título», reitera la jugadora con el orgullo de que esas compañeras de equipo a las que llama «amigas, hermanas y familia», hayan ganando a la todopoderosa Inglaterra en la final del Mundial.

Una gesta que para Falcón «representa el trabajo de los años atrás», y por tanto, según expresa: «Este Mundial se lo merecen las jugadoras que están ahí y todas las generaciones anteriores que hemos pasado por la selección».

Así, Andrea recuerda que este campeonato también es cosa de Sonia Bermúdez, Pricila Borja o Vero Boquete, jugadoras que formaron parte del primer Mundial que jugó España y que forman parte de «una generación que luchó mucho, para que la generación presente y futura estemos donde nos merecemos».

En este sentido, también Andres se siente orgullosa de que las jugadoras más jóvenes puedan tener como referentes a Anitana Bonmatí, Mariona Caldentey, Jenni Hermoso o Alexia Putellas. «Antes teníamos a Álex Morgan si acaso porque era la única que salía en medios», subraya con humor.

Andrea Falcón también tiene su responsabilidad con este título y se alegra de que «todo ese trabajo invisible», ahora sea visible a ojos de todo un planeta.