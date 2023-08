Cezar, sobre su vuelta: «Mi fichaje es un regreso a casa»

Dicen que lo bueno se hace esperar y no podía ser menos en el caso del San Roque que se ha reservado como guinda final de su proyecto el retorno a la Isla de uno de los mejores bloqueadores de la historia de la Superliga, Moisés Cezar, el Rey del bloqueo, todo un seguro de vida en la red.

«Valoro mi fichaje como un regreso a casa, porque desde que Paco Sánchez Jover me incorporó al Vecindario, siempre he sentido la Isla como mi hogar y me considero un grancanario más», reconoce el central brasileño (40 años y 2,07 metros), toda una leyenda del voleibol nacional, que cuenta en su haber con dos tripletes históricos, conquistado el primero en las filas del Unicaja y el segundo con el renacido Guaguas, equipo del que fue su primer capitán.

Ante el debut que le espera en el San Roque ante su antiguo equipo, el Guaguas, Cezar afirma que el favoritismo es de los inquilinos del CID. «Sabemos que cuentan con dos equipos completos y que van a jugar la Champions, por lo que ellos son los que tienen la obligación de ganar, aunque nosotros tenemos que ser aguerridos y valientes y no vamos a regalarles nada», avisa el brasileño, que no dura en afirmar que «no vamos a regalarles nada». «Será un partido bonito porque desde que el Calvo Sotelo desapareció no había vuelto a haber un derbi grancanario en la Superliga», apunta Cezar.

La comodidad ha sido clave en la decisión del jugador que contaba con otras ofertas para jugar en la península. «Valoro mucho el poder volver a dormir en mi cama y sentirme cómodo y feliz en la Isla», reconoce.

El jugador agradece al San Roque «han hecho todo lo posible por hacer posible mi fichaje, es para mí un honor volver a compartir equipo con Miguel Ángel Hernández –presidente del club y que fue vicepresidente en el Guaguas– y con David Hernández, que han apostado desde el principio por mi fichaje por el club».

Su regreso le permitirá además continuar con su labor vicepresidente y director técnico en el CV Arinaga, «me han dado desde el principio la tranquilidad necesaria para trabajar y aprender a dirigir un club». «Somos el único club presente en el sur de la Isla desde la desaparición del 7 Islas», apunta.