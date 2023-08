Era su gran día. La jugadora Misa Rodríguez que logró el pasado domingo alcanzar el cielo del fútbol al convertirse en campeona del mundo con sus compañeras de la Selección Española de Fútbol iba a hacer el saque de honor del partido que midió a la UD Las Palmas contra la Real Sociedad correspondiente a la tercera jornada de Primera División. Un saque del medio del campo del estadio de Gran Canaria que iba a permitir sentir el apoyo, aplausos y elogios al unísono del feudo amarillo.

"Me entristece enormemente no poder acudir a realizar el saque de honor en el partido de hoy. Pero motivos de fuerza mayor,me impiden cumplir un gran sueño junto a vosotros. Espero poder estar con vosotros pronto", afirmó la portera de Telde tras conocerse por parte del club amarillo que la guardameta no podría asistir al poco de la discutida rueda de prensa realizada por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, en el que se negó a dimitir de su cargo.

Rodríguez lanzó su apoyo a su compañera Jenni Hermoso. "Contigo más que nunca Jenni Hermoso, basta de mentiras, no estás sola", afirmó. "Y por no comentar lo de todas esas personas que aplaudieron", añadió la arquera sobre los asistentes entre los que se encontraba su entrenador en la Selección, Jorge Vilda.

Desmentido de Hermoso

La propia jugadora afectada, más tarde, lanzó un duro comunicado en el que informa que tanto ella como su entorno recibieron "presiones" y que se sintió "vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte. Sencillamente, no fui respetada", sentenció.

"Ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos".

"Me siento obligada a denunciar que las palabras de Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas y son parte de la cultura manipuladora que él mismo ha generado. Actitudes como ésta han sido parte del día a día de nuestra Selección durante años. Tengo que manifestar que he estado bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudieran justificar el acto del Sr. Luis Rubiales. La Federación ha presionado a mi entorno (familia, amigos, compañeras, etc.) para que diera un testimonio que nada tenía que ver con mis sensaciones", añade la jugadora, que pide "tolerancia cero con estos comportamientos".

"No me corresponde a mí evaluar prácticas de comunicación e integridad, pero sí estoy segura de que como Selección Nacional Campeona del Mundo no nos merecemos una cultura tan manipuladora, hostil y controladora. Este tipo de incidentes se unen a una larga lista de situaciones que las jugadoras hemos venido denunciando en los últimos años por lo que este hecho, en el que yo me he visto involucrada, es solo la gota que colma el vaso y lo que todo el mundo ha podido ver, pero actitudes como esta han sido parte del día a día de nuestra selección durante años", concluye.

También se han pronunciado todas las integrantes de la selección campeona del mundo y otras 58 jugadoras y exjugadoras, queriendo remarcar la petición de "cambios reales, tanto deportivos como estructurales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo, para poder trasladar este gran éxito a generaciones posteriores" y asegurando que "no volverán a la selección mientras sigan los actuales dirigentes".

Las palabras de Rubiales

En su discurso, Luis Rubiales, ha asegurado que fue la futbolista Jenni Hermoso la que "acercó su cuerpo a él", la que "lo levantó" y que el beso fue totalmente consentido en un intento por defenderse de las acusaciones que lo habían llevado al límite y que hablaban de que podría dimitir de su cargo.

"En el momento en el que apareció Jenni me levantó del suelo, que casi nos caemos, y ella fue la que me acercó a su cuerpo y nos abrazamos. Le dije "olvídate del penalti" y ella me contestó "eres un crack". Yo le dije "un piquito" y nos lo dimos, luego le di un golpe en el costado y nos despedimos", ha asegurado delante de la asamblea.