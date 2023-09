Martín brilla en Misano con un fabuloso Pedrosa

Primer festival de Ducati en casa, en Misano. De nuevo, el madrileño Jorge Martín, uno de sus pilotos en el Mundial de MotoGP, en la cresta de la ola. Ayer no solo dominaba toda la carrera al esprint (13 vueltas), sino que arranca hoy (13.00, Dazn) en la prueba principal del GP de San Marino desde la pole position, que había conquistado tres horas antes con una vuelta prodigiosa.

Martín aún en la clasificación general no puede asustar al campeón Pecco Bagnaia (Ducati), que sobreponiéndose al escalofriante accidente que sufrió en Montmeló y al dolor que sufre en su tobillo izquierdo terminaba en el podio de la prueba corta, en tercera posición, acosado por un portentoso Dani Pedrosa (KTM), que cruzó la meta en cuarta posición y, por tanto, liderando a sus 37 años al equipo austriaco. Eso sí, el marileño le arañaba ayer cinco puntos a Bagnaia, que igual hoy, con el doble de giros, no puede meterse en el podio final por su físico.

La carrera al esprint no tuvo demasiada historia, a excepción de un limpísimo dominio de Martín, que salió desde la primera posición de la parrilla, que no se dejaba arrebatar esa plaza por Marco Bezzecchi (Ducati), siempre segundo aunque cerquita del piloto de Pramac Ducati, y que concluyó cruzando la meta con cierta ventaja sobre Bezz, el hombre de Valentino Rossi en MotoGP.

Tras Martín y Bezzecchi, Bagnaia, que se mantiene líder del campeonato con 267 puntos, se ganó el bronce y pegadito a él, muy pegadito, demasiado pegadito, cruzó la meta Pedrosa, que, repitiendo su impecable y determinante viernes, fue el mejor piloto de la firma austriaca KTM, pues Brad Binder, aunque lo intentó, no consiguió superar al legendario piloto de Honda, que ya hizo un gran papel en Jerez y que este fin de semana, en Misano, sigue siendo protagonista.

Dedicatoria

«Lo primero que quiero decir», señaló Martín nada más bajar de su Ducati (por cierto, tres Ducati en el podio y novena victoria de 12 carreras al esprint de la firma de Borgo Panigale), «es expresar es el pésame a la familia de Mike Trimby, la persona que creó la asociación de escuderías». «Por lo que hace referencia a la carrera, muy, muy feliz, pues aunque la moto derrapaba bastante y que también Marco (Bezzecchi) me ha apretado de firme, he controlado en todo momento el ritmo y no he visto nunca en peligro la victoria», añadía.

Bagnaia, por su parte, estaba dolorido, pero eufórico: «Considerando lo que ocurrió en Barcelona, considerando la situación nacida de aquel accidente y el dolor que sufro en mi pie izquierdo, debemos estar muy, muy, contentos pues hemos acabado terceros, seguimos líderes y, aunque la sensación no ha sido de las mejores, hemos resistido».

Dani Pedrosa, piloto probador de KTM y retirado de la competición al final de la temporada 2018, reconoce que cuando él corría no dio el mismo valor a los resultados de otros pilotos mayores como Rossi, Capirossi o Biagg: «En esos momentos, hace seis o siete años, yo, que era más joven, no valoré digamos lo suficiente el hecho de que ellos fueran capaces de ganar con esa edad».

«Ahora que la tengo y que vuelvo a correr alguna carrera, y que estás delante con los jóvenes, que tienen veinte y pocos años, lo valoro realmente y ahora digo que aquello de correr a esa edad y a ese nivel es más difícil que cuando eres joven. Eso sin duda», reconoce Pedrosa, que sigue causando sensación en sus apariciones.