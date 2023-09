El 10º aniversario del Rafa Nadal Tour By Santander 2023 se estrenó con un inmejorable sabor de boca en las instalaciones del Tennis Academy El Cortijo, por segundo año consecutivo

La toma de contacto inicial con las excelentes pistas de tenis ubicadas en El Cortijo dejó un total de diecisiete partidos a lo largo de una jornada larga, intensa y brillante de tenis con algunos de los mejores deportistas jóvenes del país.

El Rafa Nadal Tour By Santander es un circuito solidario dirigido a las categorías sub 12, sub 14 y sub 16 en las modalidades masculina y femenina y es puntuable para el Máster final que se celebrará en la Academia de Rafa Nadal en Mallorca.

El evento, de carácter nacional, vuelve a tener en la isla de Gran Canaria el epicentro perfecto del mejor tenis de formación con la presencia de más de 200 deportistas procedentes de todo el país y con una amplia representación canaria. Hasta la jornada del jueves se disputará la fase previa, mientras que el viernes arrancarán los cuartos de final. El sábado será el turno de las semifinales y el domingo se llevarán a cabo las finales de un torneo que cumple su décima edición.

En la categoría sub 12 Masculina se impusieron en sus respectivos partidos, y obtuvieron plaza para la siguiente ronda, Alejandro García, Ales Guala, Pau Lozano, Álvaro Álamo, Emilio Cabezas, Naroé Granado, Iván Karaivan y Ksawery Kondraciuk, mientras que en la sub 14 Masculina sacaron billete para el próximo desafío Jorge Rodríguez, Alejandro González, Alejandro Pérez, Miguel Lozano, David Martín y Jorge Martínez.

El Rafa Nadal Tour es un circuito juvenil de tenis solidario a beneficio de los proyectos que la Fundación Rafa Nadal tiene en España e India. El importe íntegro de las inscripciones de todos los participantes se destina al funcionamiento de los proyectos, a través de la web: www.fundacionrafanadal.org

El Rafa Nadal Tour by Santander se creó con la voluntad de completar la competición deportiva con una vertiente educativa. No es un torneo más, sino un torneo con algo más. En cada una de las etapas se llevan a cabo actividades y dinámicas que tienen como objetivo fomentar en los jugadores valores fundamentales para su desarrollo personal y deportivo. Valores como el compañerismo, el esfuerzo, el compromiso y la deportividad.

El Rafa Nadal Tour By Santander está patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria bajo sus Consejerías de Deportes y el Patronato de Turismo, el Gobierno de Canarias y el Banco de Santander y cuenta con la colaboración que brindan importantes empresas como KIA, Nike, Heliocare de Cantabria Labs, Babolat, I-Con Sports y Maui Jim.