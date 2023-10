70 millones para un Estadio de Gran Canaria mundialista

70 millones de euros para tener un estadio para la Copa del Mundo de fútbol. Hace solo unos meses, en una entrevista concedida a este periódico, el consejero de Deportes del Cabildo, Aridany Romero, cifraba en esa cantidad el coste de la remodelación del Estadio de Gran Canaria en caso de que la Isla sea elegida como una de las sedes españolas del Mundial 2030, después de la FIFA concediera el pasado miércoles su organización a la candidatura integrada por España, Portugal y Marruecos. La capacidad del coliseo amarillo pasaría de los 32.400 espectadores actuales a más de 40.000.

El recinto de Siete Palmas está entre las 15 instalaciones que se han presentado. En principio se elegirán 11, aunque ese número dependerá de las sedes que le correspondan a nuestro país tras el reparto. Comparte cartel con Balaídos (Vigo), Riazor (La Coruña), El Molinón (Gijón), San Mamés (Bilbao), Anoeta (San Sebastián), La Romareda (Zaragoza), Camp Nou (Barcelona), RCDE Stadium (Barcelona), Nuevo Mestalla (Valencia), Santiago Bernabéu (Madrid), Metropolitano (Madrid), La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Málaga) y Nueva Condomina (Murcia).

La comisión técnica de la candidatura mundialista está abordando en estos momentos las propuestas. Cabe recordar que la comisión visitaba el pasado mes de mayo la instalación de Siete Palmas y conoció de primera mano el proyecto isleño.

Todos los implicados en la candidatura isleña defienden que se cumple con todos los requisitos

Pero venga o no el Mundial, lo que sí está claro es que el Estadio de Gran Canaria va a sufrir una remodelación para quedar completamente terminado, después de 20 años de su construcción. Si finalmente no es sede, el coste de las obras estaría entre los 40 y 50 millones.

Pero todas las partes implicadas en la candidatura de Gran Canaria no quieren oír hablar de esta última posibilidad, pues consideran que la Isla cumple con todos los requisitos que se exigen para albergar encuentros de la Copa del Mundo.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, anunciaba que transmitirá al Gobierno central la disposición del Ejecutivo autonómico para que algún estadio del Archipiélago, en este caso el Estadio de Gran Canaria, sea sede del Mundial de fútbol.

Por su parte, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, participaba anoche en el programa El Partidazo, de la Cope, donde defendía el potencial de la candidatura isleña: «Tenemos la mayor parte de la tarea hecha. Además de cumplir con los requisitos, tenemos tradición futbolística y un equipo en Primera. No hay razón para descartarnos por el tema de la insularidad».

Por su parte, José Juan Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, manifestaba que «Gran Canaria, por el seguimiento que he hecho estando dentro de la comisión, es una de las favoritas quitando las cuatro o cinco grandes. No me vale que esto es una isla, todos quieren venir aquí, y me lo apuesto con quien quiera. Soy optimista y vamos a ser sede».