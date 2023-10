Los criterios técnicos dejan a Martina Reino sin Juegos

La grancanaria Martina Reino se ve obligada a renunciar a la campaña olímpica de París ante la situación de desamparo que sufre por parte de la Federación Española de Vela, que se acoge a «criterios técnicos» para dejarla fuera del programa a pesar de ser la segunda mejor española clasificada en el último Mundial de la clase ILCA 6.

«Hasta hace poco estaba a tope con la campaña olímpica de París, pero ya he decidido que no voy a seguir porque siento que la Federación Española está muy en contra mía», desvela desolada la regatista, sorprendida por la decisión del ente federativo nacional. «En el pasado Mundial de clases olímpicas en La Haya quedé como la segunda mejor española, sin embargo esta temporada han decidido no incluirme en la campaña olímpica», apunta la isleña.

La grancanaria reconoce que ir al Mundial de La Haya ya le resultó complicado: «Me denegaron la plaza a pesar de haber sido la mejor española durante toda la temporada; sinceramente, sin contar con el apoyo de la Federación veo muy difícil seguir adelante, porque tienes que hacer el doble que los regatistas que sí lo tienen, además de costearme de mi bolsillo todos los gastos», relata Martina Reino, quien afirma que ha dejado «de disfrutar del camino».

La subjetividad de la decisión

La explicación por parte de la Federación Española de Vela para excluir a la regatista isleña han sido los «criterios técnicos», una prerrogativa que tiene el ente federativo que, en su opinión, «se están utilizando de manera abusiva», al ser un criterio subjetivo y que no se rige por los resultados deportivos obtenidos.

Precisamente, el mismo criterio fue el utilizado recientemente por la propia Federación Española de Vela para dejar fuera de la campaña olímpica a Nico Rodríguez -medalla de bronce en Tokio-. «En base a criterios técnicos han decidido que sea otra tripulación la que vaya a París cuando falta todavía más de un año para los Juegos, explica Reino, para quien «la Federación está logrando quitarse de encima a buenos regatistas, con posibilidades de hacer un buen papel no sólo en París 2024, sino también en el resto de regatas que quedan hasta entonces por disputarse», denuncia.

En su opinión «los criterios técnicos hacen daño y al final un regatista siempre lo va a dar todo preparándose para competir por su país; la Federación con estas actitudes te hace sentir como que no eres nadie y que no sirves para nada». «He estado siempre en el top 3 de españolas durante todo el año, incluso por momentos he sido la primera y considero que el criterio técnico debería de basarse en los resultados, pero al final se utiliza un criterio subjetivo, afirmando que no tengo tanta proyección y que ya estoy un poco mayor, en relación con el resto de las chicas», desvela desolada.

La situación de la grancanaria cambió el año pasado, cuando al terminar la temporada sus resultados «no fueron muy buenos y me comunicaron que no podían seguir apoyándome». Lejos de rendirse, este curso se preparó a conciencia como offsider y logró ser «la segunda mejor española en el Mundial de La Haya, consiguiendo una plaza de país que ahora la Federación Española pretende asignársela a una regatista que «no cumplió con los requisitos mínimos para clasificarse y no me han metido en el programa olímpico». Para ella, «esta ha sido la gota que ha colmado el vaso y la que me ha demostrado que haga lo que haga no va a ser suficiente para ellos». «Por suerte, aunque mi campaña olímpica ha terminado, seguiré navegando», concluye resignada la isleña.