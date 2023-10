El espíritu gaucho del Guaguas

Martín Ramos desembarca en la Isla para reforzar al Guaguas. El central argentino, recién llegado de la disputa del preolímpico en China con su país, apuntala el centro de la red del vigente campeón de la Superliga. Aterriza justo en la semana del derbi. Este mide el sábado en el Centro Insular de Deportes (12.00 horas) a los amarillos con el Cisneros de Tenerife, que cuenta en sus filas con su compatriota Lucas Conde.

A pesar de haberse perdido la que hubiera sido su segunda pretemporada a las órdenes de Sergio Miguel Camarero, el jugador se encuentra en plena forma tras disputar el torneo con la albiceleste en Xi’an. Los argentinos terminaban como terceros en el grupo C, superados por Polonia y Canadá, que sellaban su clasificación para los Juegos de París 2024. Por su parte, el combinado sudamericano intentará clasificarse por ranking ganando el mayor número de partidos en la Liga de Naciones.

«Quedamos terceros de grupo y no pudimos asegurar nuestra plaza para los Juegos, aunque estamos en una buena posición que intentaremos mantener el año que viene para poder clasificarnos», reconoce Ramos.

Para el central del Guaguas, el representar a Argentina «es algo muy lindo». «Los jugadores hacemos muchos sacrificios para defender a nuestro país, y más tratándose de un año olímpico, para tener la posibilidad de representar a nuestra bandera allí. Los Juegos multiplican por mil ese deseo, porque es la competición en la que cualquier jugador quiere estar, al menos los que están fuera del fútbol», relata.

A pesar de que no es comparable la fiebre por el fútbol con la que se tiene por el voleibol en su país, reconoce que «hay mucha pasión por el vóley». «Muchos aficionados siguen nuestros partidos, son muy pasionales; ahora que hemos estado jugando en China a las tres de la mañana entre semana, la gente se levantaba para vernos y nos hacían llegar su cariño», apunta Martín Ramos.

«Al depender del ranking el estar o no en París, cualquier resultado cuenta, de modo que si ganas a un equipo que te supera en el ranking consigues más puntos, si ganamos a un equipo que está por debajo no ganamos tantos, y si pierdes con ellos, perdemos muchos puntos, por lo que pueden producirse muchas variaciones para esos cinco puestos que quedan por cubrir para París por ranking, aunque uno de ellos se lo llevará un equipo africano porque de momento no tienen a ningún equipo clasificado», explica el central del Guaguas.

La selección argentina sale de un periodo de reconstrucción que se inició a la conclusión de los Juegos de Tokio: «Estamos en un proceso de afianzarnos, porque el cambio se produjo después de los últimos Juegos. Fue el momento en el que varios jugadores dejaron de acudir a la selección y vinieron varios jóvenes, por lo que ahora estamos en un proceso de crecimiento sin tantos cambios ya de jugadores», apunta el central internacional albiceleste.

Para Martín Ramos, es especial contar este año con dos compatriotas en el Guaguas: Maxi Cavanna y Nico Bruno. «Es muy lindo siempre el poder tener algún compañero del mismo país, pero todavía es más importante que son jugadores que van a aportar al equipo y nos van a dar ese salto de calidad que quizás hacía falta para tener opciones de poder jugar la Champions», relata el internacional argentino.

La competencia para jugar

El central no ve un problema la competitividad que existe en la plantilla del Guaguas para ganarse los minutos en pista durante esta temporada. «Para nosotros es una motivación, porque ya en el día a día los entrenamientos se vuelven muy buenos», declara el jugador.

A pesar de haber llegado a la Isla hace un par de días , «conociendo a los jugadores y la intensidad que imprime Sergio (Camarero) en los entrenamientos, tener un equipo largo y con tantos jugadores de calidad te ayuda a mantener el nivel durante todo el año».

En la distancia, reconoce que «pude seguir algunos sets de la Copa Ibérica y de la Supercopa». «La verdad es que me gustó mucho el juego del equipo y la competencia interna; va a ser dura, pero linda también», reflexiona.

Ramos considera que cualquiera de los cuatro centrales -Manu Furtado, Jean Pascal y Graham Vigrass- «pueden jugar y lo van a hacer bien». «Graham y yo quizás tenemos más experiencia internacional, Jean es una torre que te ocupa toda la cancha y Manu físicamente es un animal», concluye.