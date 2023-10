La Gran Canaria Yellow Bowl, el torneo de tenis juvenil de carácter europeo que se celebra en las instalaciones de la Escuela de Tenis del Cortijo Club de Campo de Telde, en Gran Canaria, entra en su recta final. Hoy se juegan las semifinales sub 12 femeninas y los cuartos sub 12 masculinos y sub 14 femeninos. En dobles, tienen lugar las semis sub 12 y sub 14 masculinas y la gran final del cuadro sub 14 femenino.

La murciana Carmen María Muñoz caía ayer eliminada frente a la rusa Amelia Kononenko por un resultado de 6-2 y 6-1. Por su parte, el francés Thomas Grevoul sigue avanzando con firmeza al vencer al belga Van San por 6-3 y 6-4, posicionándose como uno de los favoritos al título. El alemán Paul Wellmaier era eliminado por el inglés Erick Lorimer por 6-1 y 6-3. El también germano Luys Calin dejaba fuera de la competición al belga Rune Hosten (6-2 y 6-4). El tailandés Phasin Sinchalong ganó 6-1 y 7-6 al letón Gustav Gutans en un duelo donde el primer set lo resolvió el vencedor con solvencia, pero en el segundo set se apretaron las cosas. La francesa Ambre Le Prunenec perdía frente a su compatriota Lou Sciacaluga. Mientras, el español Óscar Jimeno Alcantud, en un partido donde el resultado no hizo justicia a lo visto sobre la pista, era eliminado por el belga Jul Oostvogels (6-3 y 6-2). La alemana Victoria Brand, cabeza de serie número uno del torneo, mantiene con fuerza su posición de favorita y se mete en semifinales al ganar de forma contundente a la portuguesa Margarida Monteiro (6-1 y 6-0). El francés Rafael Thao consiguió su paso a semifinales tras ganar por 7-6 y 6-2 al ingles Nail Pickerd-Barua. El portugués Salvador Almeida tras jugar el miércoles un partido de más de tres horas, repitió triunfo y se metía en semifinales. Derrotas grancanarias La inglesa Rosi Cho lograba parar a la grancanaria Sophie Méndez en su primer torneo internacional; en un partido muy igualado, la experiencia de la británica marcaba la diferencia (6-3 y 6-4). Por su parte, la inglesa Anabel Wong, la cabeza de serie número tres, perdió con la polaca Snochowska. Emocionante duelo el que se veía en la categoría sub 14 masculina entre los españoles Marc Martín y Fernando Fontán, quien se llevaba la victoria tras remontar. El también español Aleix Galindo ganaba de forma rápida al belga Xavier de Marteau. El grancanario Darío Ortega se despedía de los individuales ante el galo Pablo Pradat. El isleño se mantiene en dobles y juega las semifinales junto a Alejandro Hernández; sus rivales los portugueses Lorenzo Silva y Tomás Vilasa.