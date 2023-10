El Gran Canaria Yellow Bowl sigue completando su palmarés de la edición de 2023. Si el viernes se coronaban las parejas ganadoras de dobles y la vencedora individual de la categoría sub 12 femenina, la rusa Amelia Kononenko, en la penúltima jornada se conocían los nombres de los vencedores en otras dos categorías, la sub 14 de chicas (la británica Rosie Cho) y la sub 12 masculina (el francés Thomas Grevoul).

El torneo europeo juvenil se cierra mañana en las pistas de la Escuela de Tenis del Cortijo Club de Campo de Telde con la disputa de la final sub 14 de chicos, que enfrenta a dos jugadores españoles: Fernando Fontán y Aleix Galindo. La penúltima jornada del Gran Canaria Yellow Bowl se inauguraba con el duelo por el título masculino sub 12. En un emocionante encuentro, Thomas Grevoul, nacido en 2011, reciente campeón del Open Super 12 Auray -considerado como el campeonato mundial- y vencedor de varios torneos del circuito europeo de categoría 1, cumplió con su condición de favorito y derrotó sin muchas complicaciones al número uno alemán, Luys Calin, por 6-2 y 6-3. Por lo que respecta a la categoría femenina sub 14, la británica Rosie Cho, cabeza de serie número cuatro del torneo, demostró contundencia y rapidez para doblegar a su rival, la polaca Antonina Snochowska, la número dos del cuadro; a esta última parecía pasarle factura las duras jornadas, sin llegar a moverse en la pista con la misma energía con la que había exhibido en encuentros anteriores. Cho lograba el título al ganar por 6-4 y 6-1. Mucho más disputadas estuvieron las semifinales de la categoría sub 14 masculina. La semi española medía a Alejandro Hernández Ramada y Aleix Galindo, ambos cabezas de serie y que llegaban al encuentro tras una brillante actuación durante todo el torneo. Aleix arrancó dominando el juego, más tranquilo que su oponente y con la cabeza fría. Sin embargo, Ramada no se lo ponía tan fácil aunque cedía por 7-5 el primer set. En el segundo, Aleix acababa cerrando el encuentro con un contundente 6-2. «Ha sido una gran semifinal ante Aleix, que es además un gran amigo mío. Ha sido un torneo increíble y me encantaría repetir, le deseo muchísima suerte en la final», manifestaba el perdedor. Galindo se juega el título contra otro español, Fernando Fontán.