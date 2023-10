Nervios y tensión, pero también música y diversión. Toda esa amalgama de sensaciones flotaban sobre la Fuente Luminosa y sus alrededores mientras cientos y cientos de corredores calentaban antes de afrontar las pruebas de 10 y 20 kilómetros y otras tantas competían ya en la de cinco. Abajo en la carretera, hileras de participantes animaban a los que ya estaban en acción; arriba, en el espacio circular, se sucedían varios grupos con distintos atuendos, si bien el color que predominó, cómo no, fue el verde de Binter, patrocinador principal del evento que se ha convertido ya en una costumbre en la ciudad.

«En realidad, para nosotros es como un entrenamiento más entre comillas porque estamos habituados. No es solo un grupo de correr, sino que alrededor del atletismo hacemos muchas cosas. Al final, es un grupo de amigos», comenta Alba mientras realiza estiramientos. Nada puede trastocar su rutina.

Gonzalo, que está a su lado, y que no pertenece al mismo grupo de entrenamiento, sino que va por libre, reconoce que no se preparó como debía la carrera de 10 kilómetros que prevé terminar sin mirar el tiempo. «Por culpa del trabajo extra que he tenido que hacer no he podido entrenar todo lo que quería, pero bueno, hay un ambiente excepcional y con cruzar la línea de meta me basta.

Buen ritmo

En el lado contrario a la Avenida Marítima un grupo ameniza la espera y sirve a muchos de los corredores para realizar el calentamiento al ritmo de la música, cañera, para que nadie se durmiera. No había lugar para ello. Ángela es una de las que acaba de bailar un tema: «Ves, si encima de hacer ejercicio te lo pasas en grande. Esto es mejor que una discoteca», bromea.

En un lateral, un puesto de cervezas está, como no podía ser de otra manera, vacío; la fiesta y la celebración, para después. Mientras las pruebas anteriores terminan para entrar en acción, la encargada de servirlas participa del concierto.

Es habitual tropezarse con personas que se acaban de encontrar y que, a su vez, encuentran a otras hasta formar grupos improvisados con un tema común: cómo están de forma y a qué aspiran en las respectivas carreras que están a menos de una hora de afrontar. También hay parejas con hijos de las que sólo uno va a participar.

«Yo me quedo aquí con el niño, con su carrito para que esté tranquilito, mientras él –el marido– se desfoga, que le hace falta», señala Cristina justo antes de dejar una carcajada. Abel, por su parte, es el que va a esperar a su novia. «A ver si termina pronto para echarnos un par de cañas que está la noche para eso», bromea.

Avanza la tarde mientras el cielo se oscurece y la gente comienza a bajar por la cuesta para situarse en el punto de salida, aunque todavía quedan tres cuartos de hora para el pistoletazo de salida. Algunos de los rezagados lo están porque participan en dos sorteos; uno de un coche eléctrico y otro de un viaje en Binter a uno de sus múltiples destinos. Para poder ser agraciado en el segundo, primero hace falta meter una bola de poco peso por unos círculos pequeños. Uno acaba de acertar con el agujero de Florencia. «Ya sólo faltaba que encima me llevara un viaje gratis», resalta Aridane.

Misión cumplida

Los primeros participantes de las carreras anteriores empiezan a cruzar la línea de meta. Cansada, Leticia espeta mientras aún coge resuello: «Bueno, lo conseguí. Yo no corro ni nada habitualmente, pero me propuse terminar esta carrera hace meses y súper contenta». Da igual la distancia; para ella, lo importante era cumplir un objetivo.

Pasan los minutos y las pruebas de 10 y 20 kilómetros están a punto de empezar. Un cuarto de maratón y media maratón. Todo el mundo está preparado para disfrutar de la ciudad de otra manera. Para muchos, como David, lo deportivo era secundario: «Poder correr por las calles sin coches ya es un lujo».