Llega la cita de la quinta fecha del calendario liguero para el CV Hidramar Gran Canaria y lo hace en una semana complicada en lo anímico y con el cambio de entrenador todavía coleando en el ambiente. Fran Carballo debuta oficialmente al frente del primer equipo y lo hace tras asumir con entereza el reto de suplir a Marcos Dreyer al frente del banquillo.

Su primer rival será este sábado (16.00 horas) un CV Kiele Socuéllamos que aterriza en la Isla como tercer clasificado, con un balance de tres victorias -una de ellas en el tie-break y una sola derrota-, que viene de tumbar por la vía rápida al CV Sant Cugat, equipo que colideraba la tabla hasta esa última jornada.

El equipo dirigido por Chema Rodríguez, viejo conocido de la afición del Olímpico, se ha acostumbrado en los últimos tiempos a ser uno de los eternos aspirantes a los títulos en juego, todo un habitual en las Copas de la Reina y en los playoffs por los títulos. Las socuellaminas se caracterizan por nunca dar un balón por perdido y los partidos ante ellas suelen siempre tener un pronóstico reservado.

El Kiele cuenta con una pareja de centrales muy sólida formada por Renata Benedito y Angie Vente Hinestroza, además de contar con una de las mejores opuestas nacionales, Ane Cengotitabengoa y la solvencia en la retaguardia de su líbero Eliana González y de Carolina Martínez en la recepción, como jugadoras destacadas en este arranque liguero.

Por su parte el CV Hidramar Gran Canaria llega a la cita de mañana tras su derrota en el derbi canario ante el Tenerife Libby's La Laguna (3-1), lo que ha relegado a las amarillas hasta la quinta plaza con un balance de tres victorias -dos de ellas en la muerte súbita- y una derrota.

Fran Carballo se ha centrado en trabajar durante esta semana el estado anímico de sus jugadoras, demandando de ellas un plus de agresividad y de competitividad como se espera de las vigentes campeonas de liga. El equipo en Tenerife dio signos de bloqueo en varias fases del partido que a la postre le costaron su primera derrota liguera.

Ante un rival como el Kiele, que no regala nunca nada, las grancanarias deberán de dar su mejor versión para recuperar sensaciones y la senda perdida de la victoria. Para ello el nuevo entrenador del Olímpico no podrá contar con Laura Suárez ni con Beatriz Novoa, que se encuentran disputando el Panamericano con sus selecciones nacionales, Cuba y Chile.

El trío ofensivo formado por la capitana Saray Manzano, Sulián Matienzo y Heloiza Pereira, es toda una garantía para poder aspirar a remontar el vuelo y el ánimo, con la cita de la Supercopa en el Santiago Martín, esperando a las amarillas a la vuelta de la esquina, el próximo 1 de noviembre.

Fran Carballo: "Espero ver un cambio de imagen y de actitud ante Kiele"

El nuevo entrenador del CV Hidramar Gran Canaria considera que del partido ante el CV Kiele "lo que más me preocupa somos nosotras, si hay un cambio anímico de las jugadoras creo que podremos tener bastantes posibilidades de ganar el partido". Del rival considera que "a medida que han ido pasando las jornadas ellas han ido mejorando, empezaron muy flojito, a la siguiente jornada estuvieron un poquito mejor y en el último partido ante Sant Cugat realizaron un juego bastante correcto, con pocos errores y estuvieron bien en ataque". En su opinión se trata de "un rival ordenado, que falla poco y por eso necesitamos que el equipo esté bien anímicamente, para poder mostrar todo su potencial e intentar frenarlas".

Fran Carballo reconoce que "el lunes me encontré un equipo muy bajo y lo que hemos intentado trabajar durante toda la semana es volver a meter a esas jugadoras en una dinámica de trabajo, de esfuerzo, de intensidad y creo que se ha notado una evolución pequeñita". "Debemos de intentar que cada día se vayan metiendo un poquito más y nos den todo lo que tienen que dar, para que esa intensidad después se vea reflejada en cada partido", apunta el grancanario.

En cuanto a la importancia del partido ante el Kiele, "independientemente del resultado, teniendo en cuenta que siempre queremos ganar, es que se vea un cambio de imagen, porque eso será un aspecto muy positivo y si después encima ganamos el partido, será genial, quiero ver otra actitud".

El nuevo responsable del banquillo del Olímpico aprovechó la ocasión para hacer un llamamiento a la afición: "Espero que vengan a vernos, vamos a intentar hacer un buen partido para que la gente que venga disfrute del espectáculo

Sulián Matienzo: "Ante el Kiele los partidos siempre son de 3-2"

La receptora cubana del CV Hidramar Gran Canaria acepta con naturalidad el cambio de jefe en el banquillo. "Conocemos a Fran de la temporada pasada, era nuestro segundo y con él nos llevábamos todas muy bien", reconoce Matienzo, que considera que "nos va a ayudar mucho en este bajón que tenemos ahora".

Sulián reconoce que el equipo se encuentra "en un momento malo, no es un secreto para nadie, pero también considero que es normal, porque no siempre se puede estar bien, nosotras tenemos que demostrar el tipo de jugadoras que somos y lo capaces que podemos ser para afrontar lo que tenemos y pienso que con Kiele si ganamos y conseguimos mostrar nuestra mejor cara, va a ser muy bueno anímicamente para todas".

Mirando la vista atrás y analizando la derrota de la semana pasada ante el Haris en Tenerife, la cubana afirma que "no pienso que ellas estén un pelín mejor que nosotras, sino que fue su día, jugaron muy bien y nosotras no jugamos, así que si hubiésemos jugado seguramente se habría visto un partido totalmente distinto". No obstante, la receptora del Olímpico recalca que "no le quitamos ningún mérito a ellas, porque supieron estar organizadas y jugar muy bien".

La plantilla está centrada en la preparación del partido de mañana ante el Kiele, "estudiando su defensa, como bloquean, los saques, enfocadas en recuperarnos y en ganar, que es nuestro objetivo fundamental".

Matienzo espera un partido largo, ya que "ante ellas los partidos son siempre 3-2, en la Copa, en la Liga y será un partido fuerte porque ellas también tienen una gran plantilla este año".

La cubana reclama el apoyo de la afición, ya que reconoce que "casi no viene gente a vernos, les diría que vengan a apoyarnos porque eso al rival también les aprieta, como nos hacen a nosotras cuando jugamos fuera de casa". "Van a poder ver un Olímpico como el que estaban acostumbradas a ver, con buenas caras, gritando, animando e intentando que la victoria sea nuestra".

En lo personal reconoce que "no estoy muy satisfecha con mi último partido contra el Haris, pero estoy siendo bastante regular en mi juego a lo largo de esta temporada, todas tenemos días buenos y malos, no por perder ante el Tenerife me va a bajar mi rendimiento en los demás partidos". "Quiero que mi equipo suba, que seamos las mismas y volver a estar en lo más alto de la tabla", agrega.

Mirando ya a la Supercopa, la cubana estima que "si jugamos bien contra el Kiele, eso nos va a dar confianza para afrontar la esa final".