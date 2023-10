‘Gallito’ Santana vuelve a casa

La cuenta atrás ha empezado para la nutrida afición del boxeo de la Isla, que espera con ansias la celebración de la velada Gran Canaria Challenge Boxing, que tendrá lugar en el Arena el próximo 10 de noviembre. Uno de los muchos atractivos del evento es el regreso de Nano Gallito Santana a un ring en su tierra, en una noche que se antoja antológica y en la que se podrá ver en acción a muchos de los mejores púgiles canarios, además del consabido combate estelar por el título europeo del EBU Silver entre Samuel Carmona y Aramis Torres.

En 2019, Gallito Santana se enfundaba los guantes ante su gente por última vez. «Es genial poder volver a boxear en casa después de estar los últimos años peleando en Escocia y en Inglaterra», señala Nano, quien apunta que «haber podido tener a Tyson Fury viendo mis combates es una maravilla, pero el poder pelear en casa, sentir nuestro acento y el cariño de la gente canaria, eso no tiene precio para mí».

Su trayectoria en los cuadriláteros europeos le ha permitido experimentar «distintos tipos de boxeo» y comprobar que «hay un nivel boxístico muy grande en el extranjero». «Aquí en Gran Canaria, al ser una Isla, estamos más limitados a la hora de crecer de nivel y adquirir más experiencia. Al enfrentarme a boxeadores de más nivel como Hopey Price, que es oro olímpico juvenil, o el escocés Isaac Lowe, que forma parte del equipo de Tyson Fury, hace que aprendas mucho durante un combate, mucho más que ante rivales que sean de tu mismo nivel», relata el púgil isleño.

El 2 de diciembre de 2016 Gallito realizaba su debut profesional durante la velada Gran Canaria boxea, curiosamente el mismo escenario que Gallito volverá a pisar en su vuelta la Isla: «Es increíble tener la oportunidad de boxear en una velada como la del 10 de noviembre», afirma Santana, quien destaca que «hacía muchos años que no se vivía tanta expectación por vivir una noche con combates de tanto nivel, gracias a que Premier Boxing y la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria lo han hecho posible».

«Me considero un boxeador completo, capaz de hacer un combate inteligente o prestarme a guerrear»

Su objetivo lo tiene claro: «Voy a darlo todo y a disfrutar como siempre». Su rival, en la categoría de 57 kilos, será Stefan Nicolae. «Se que viene a Gran Canaria a dejar las cosas claras. Se trata de un boxeador que da muchísima guerra, que no sabe dar un paso atrás». Ante un rival de este calado, Santana tiene claro que tiene dos opciones: «o bien puedo hacer un combate inteligente o prestarme a guerrear de tú a tú».

El grancanario se autodefine como «un púgil completo». «Hay gente que afirma que boxeo mejor hacia atrás y para otros voy mejor para adelante», explicaba Nano, quien desveló que su entrenador siempre le dice que él es «un boxeador que cuando tiene que defenderse, se defiende y que cuando tiene que pelear, pelea».

«Es más importante tener buenas piernas que buenas manos, porque como te cacen con una buena mano ...», afirma entre risas el púgil isleño.

La estrategia sobre el ring

Nano Santana tiene clara la «importancia de la experiencia» a la hora de saber cuándo es el momento de dar un paso al frente o cuando es el momento de recular: «Ese conocimiento te lo da el enfrentarte sobre todo a boxeadores de nivel y, en mi caso, cuento con más de cien combates a mis espaldas (contando su trayectoria amateur y profesional) y por esa razón creo que ya no me van a poner una mano donde no me la hayan puesto con anterioridad, no me van a hacer nada que no me hayan hecho ya, y eso me da cierta tranquilidad, porque ya sé lo que tengo que hacer y lo que viene antes de cada combate», confiesa.

Mes y medio de preparación

Santana lleva un mes y medio preparándose para el combate del 10 de noviembre. Durante este tiempo ha tenido que compaginar su rutina diaria de entrenamientos junto a su equipo con la gestión de su nuevo negocio de hostelería, que inauguraba el pasado 5 de septiembre en la Calle Concejal García Feo, la cafetería Nalia.

«Me gustaría que me dieran la oportunidad de poder hacer el Nacional, pero afronto todo lo que venga»

«Siempre estoy entrenando y estoy preparado para pelear, cuando me avisan que tengo un combate cerrado meto la siguiente marcha entrenando más en serio», explica Gallito Santana, que forma parte del equipo de Samuel Carmona. «Con todo el respeto para los boxeadores de la Isla, Samu es de lo mejorcito con lo que puedo trabajar, es una suerte tener a todo un olímpico en mi equipo», afirma el grancanario, que reconoce que le gustaría que le dieran la oportunidad de «hacer el Nacional, pero afrontando lo que venga».