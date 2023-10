Arencibia: «Navarro hizo mucho por el fútbol canario»

Por la memoria y el recuerdo de José Ramón Navarro Granados. El llanto del Robin Hood del balón y la figura de máximo rango en el Archipiélago. José Juan Arencibia, presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas (FIFLP), rinde tributo al expresidente de la AD Huracán durante quince temporadas, y que falleció el pasado jueves de un infarto a los 71 años en su casa.

Eterno opositor al trono de la Federación Interinsular, también fue consejero de la UD Las Palmas y formó parte del Comité de Competición del ente federativo. Este fin de semana, el fútbol chico ha celebrado diferentes actividades como homenaje póstumo.

«Considero que hizo bastante por el fútbol canario, hablamos de un dirigente que encadenó quince años al frente de una cadena de enorme transcendencia como la AD Huracán. Así como en el Consejo de Administración de la UD Las Palmas y el Comité de Competición. Fue un hombre valiente porque se presentó a las elecciones en varias ocasiones y siempre trató de aportar lo mejor desde su prisma original. Quizás le faltó disponer de un mejor equipo de trabajo, así como manejar datos más precisos. Pero desde la oposición, fue un ejecutivo brillante. Le deseo lo mejor para su familia y un fuerte mensaje de ánimo. Solo espero, que allá dónde esté, que pueda seguir arropan a los suyos. Era un buen hombre, pero son las circunstancias de la vida. El mañana no está garantizado para nadie», puntualiza Arencibia.

Polémica por el Mundial 2030

La candidatura de Gran Canaria para ser sede del Mundial 2030 afronta mañana una jornada especial con la presentación del proyecto del cierre del Estadio de Gran Canaria ante los medios. Con un desayuno, desde las 9.00 horas, en el parqué del Gran Canaria Arena, se ofrecerá hasta el último detalle de la obra con la presencia de Ricardo Pereira, arquitecto del Instituto Insular de Deportes.

A finales de diciembre, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anuncia las ciudades ganadoras y Gran Canaria no lo tiene fácil. Arencibia hizo público su malestar con Víctor Francos, presidente del CSD, por su inclinación a Galicia. «¿Él cree que nosotros estamos en otro país? Gran Canaria tiene el mismo derecho que cualquier otro sitio (...) Hay ciudades que no van a poder ser sede porque tienen verdaderos problemas con el tema político. Se hieren muchos sentimientos al no valorar el trabajo de Gran Canaria. Que no me digan que hay mucha distancia, señores, aquí nos entran los sábados más vuelos que en aeropuertos de España en cinco años». Y finaliza en la SER: «Lo que más me jode es que se han marcado unos plazos y prórrogas que Gran Canaria cumple. Y todo para que haya otras ciudades que se apunten a última hora».