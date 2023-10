Hechos y datos contra las informaciones interesadas que pretenden devaluar la candidatura de Gran Canaria a ser sede del Mundial 2030 de fútbol. Desde el Cabildo, representado por su presidente Antonio Morales, señalan que se ha logrado contrarrestar las acciones de determinados lobbies por minusvalorar los atractivos de la candidatura isleña, pero “no bajamos la guardia”.

Aunque Morales señala que la decisión de elegir las sedes que presentará España corresponde a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) , “no hay que obviar que detrás hay una decisión política que puede pesar también el resultado definitivo”.

Especialmente molesto se mostraba el máximo responsable del Gobierno insular con organismos como el Consejo Superior de Deportes (CSD), personalizando ese malestar en su cabeza visible, Víctor Francos, por sus declaraciones en favor de ciertos candidatos o haciendo filtraciones desde su institución que van en contra de Gran Canaria por motivos de “sostenibilidad”. Hechos que sirven a la candidatura isleña “para armar una reclamación en toda regla” en caso de que la Isla no sea elegida.

Aridany Romero, consejero de Deportes, tampoco cree que en la decisión de las sedes españolas solo vaya a intervenir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), “porque con el impacto en la economía de esos 5.500 millones de euros algo tendrá que decir el Estado, y a él también le requeriremos que nos tengan en cuenta porque cumplimos con todos los requisitos y otras ciudades no”.

“Cuando se produce la noticia de que la organización del Mundial recae en España, Portugal y Marruecos empieza a filtrarse información que cuestiona la candidatura de Gran Canaria. Pero en las últimas semanas ya empieza a verse en los medios de comunicación una tendencia distinta. Ya Gran Canaria cuenta, y deja de ser una candidatura con poco potencial, espero que eso signifique algo”, señalaba Antonio Morales, que apostillaba que “no estamos desesperanzados como al principio, cuando todo parecía apuntar a que se nos quería excluir sí o sí, pero no hay que bajar la guardia”.

El presidente del Cabildo manifestaba que ese cambio de tendencia viene dado por “nuestra exposición firme y rigurosa con un proyecto detrás que no puede ser cuestionado, porque cuenta con los recursos y los planteamientos técnicos que requiere una candidatura de estas características”, para detallar que la Isla dispone de “las mejores condiciones” y, además, “con unos presupuestos que avalan la inversión necesaria”.

Morales, que anunciaba que la próxima semana recibirán la visita del presidente de la RFEF, Pedro Rocha, señaló que se están haciendo todas las gestiones “en el ámbito político, institucional y deportivo” para que el valor de la candidatura isleña no sea cuestionada. “Hay unanimidad en la sociedad grancanaria y sus instituciones para defender nuestros intereses”, recalca.

Y advierte y repite: “Nos reservamos, si la decisión no se produce con rigurosidad, transparencia y siguiendo criterios técnicos incuestionables, el derecho de pleitear y plantar cara si no se contempla nuestra candidatura”.

Cuestionado sobre los enemigos de la propuesta isleña, Morales apuntaba que “prefiero no meter más elementos en la discusión que puedan distorsionar el mensaje que estamos trasladando”, sino que se pretende poner en valor el mensaje de “firmeza y unidad del proyecto solvente” para defender la candidatura. “En un primer momento, se nos empieza a filtrar que puede ser Portugal -para que no existan agravios comparativos con sus regiones ultraperiféricas-, en otros momentos se filtra que puede ser Marruecos... No podemos culpar a nadie”, dijo.

“El responsable que tiene que tomar la decisión en España entiendo que es la RFEF, aunque no se nos esconde que también puede haber influencias políticas, y a la RFEF es a la que le vamos a exigir las responsabilidades que correspondan, no obviando que detrás hay una decisión política que puede pesar también en la decisión definitiva”, esgrimió el presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Con respecto a esto último, Morales arremetió contra algunas manifestaciones del presidente del CSD, Víctor Francos, quien en los medios daba por hecho que Galicia tendría una sede: “Eso me parece de una imprudencia extraordinaria. Cómo antes de que la RFEF tome la decisión que le corresponde un señor empieza a presionar con sus declaraciones públicas, además de ser un representante elegido por el Gobierno de España”.

También le parece “una barbaridad” que desde el CSD se filtre que la sede de Gran Canaria quedaría excluida por razones de sostenibilidad: “Si hay una isla comprometida con el medioambiente es Gran Canaria, si hay una isla que está realizando compensaciones reales para disminuir la huella ecológica es Gran Canaria. Esa es una excusa pueril que no se sostiene”.

Por su parte, Aridany Romero, consejero de Deportes, manifestaba que “no se puede ser juez y parte” en referencia a la actuación del CSD y de su presidente. “No puede afirmar en una misma conversación que es la RFEF la que va a determinar las sedes y a renglón seguido decir que, si se entiende territorialmente a España, no se entendería que Galicia no tuviera una sede. Siguiendo ese argumento yo digo que el que entienda territorialmente a España tiene que tener en cuenta a Canarias, porque formamos parte del territorio nacional y se nos estaría castigando nuevamente por la lejanía, cuando por ello tiene el doble de valor el ser competitivo”, explicaba.

Reconoció que existe “preocupación” porque se cambien las condiciones para albergar partidos del Mundial con el proceso ya en marcha. “Primero nos vetó Portugal, luego que había dificultades por Marruecos y ahora nos dicen que el 4 de diciembre, en función del Mundial 2026, la FIFA va a establecer los nuevos requerimientos de los estadios. Esperemos que ahora no nos digan que para ser sede hay que tener 60.000 espectadores; y digo esto porque seis o siete estadios españoles se van a salir”, indicaba el responsable de la parcela deportiva del Cabildo.

Además, señaló que Gran Canaria “tiene respuesta para cada uno de los hitos que nos propone la FIFA”. Recalcó también que existen otras sedes donde se está poniendo en duda la financiación de los proyectos, “mientras que aquí hace año y medio la hemos garantizado”.

Estadio para 44.462 espectadores

El Estadio de Gran Canaria elevará su aforo hasta 44.462 espectadores para convertirse en sede del próximo Mundial de Fútbol 2030 que se disputará en España, Portugal y Marruecos. El Cabildo este lunes sobre la pista del Gran Canaria Arena, y a través de imágenes proyectadas en el videomarcador, las actuaciones de mejora que llevará a cabo, no solo en el propio estadio sino en sus aledaños, en las que invertirá casi 79 millones de euros, con fecha de finalización prevista para 2027, independientemente de que el próximo mes de diciembre sea elegida o no como sede mundialista.

Según ha detallado Ricardo Pereira Pérez de los Cobos, arquitecto del Instituto Insular de Deportes, las mejoras del Estadio de Gran Canaria contemplan también el cierre total del recinto con una cubierta, así como la creación de un nuevo anillo superior en las gradas Naciente, Sur y Curva.

El primero de esos graderíos citados, situado ahora a unos 37 metros de distancia del terreno de juego, se acercará a unos 14 metros del mismo sin necesidad de modificar el acceso a los vestuarios.

Con las nuevas gradas, el aforo actual de 32.418 espectadores aumentará en más de un 37 por ciento, hasta los 44.462 asientos, y el estadio también lucirá una nueva piel exterior, con una fachada adaptada a las nuevas tecnologías.

Asimismo, a las plazas de aparcamiento ya existentes en el propio recinto y en el Gran Canaria Arena, se unirán dos nuevas áreas externas, con más de 46.000 metros cuadrados destinados a los vehículos, para cumplir así con uno de los muchos requisitos de la FIFA para este tipo de eventos.

También será modificada la calle Fondos del Segura, paralela a la grada Sur, que contará con nuevos viales y un carril bici.