El regatista grancanario Andrés Barrio afrontará el próximo verano sus primeros Juegos. En París competirá junto a su paisana Tara Pacheco, quien acude a su cuarta cita olímpica. El dúo isleño navega en la clase mixta Nacra 17. Una vez sellado el billete, ambos no descartan dar la sorpresa y luchar por las posiciones de honor en aguas de Marsella.

¿Cuáles fueron las condiciones de regata que se encontraron en el Mundial de La Haya, donde lograron certificar su plaza olímpica?

A principios del pasado verano acudimos a Marsella, donde estará la sede de la vela en los Juegos, para preparar el Mundial. Lo hicimos para conocer un poco las condiciones que nos encontraríamos en caso de clasificarnos para París 2024. Estando allí decidimos desplazarnos hasta los Países Bajos a navegar en un puerto que está a unos 60 kilómetros de La Haya, que es donde se celebró el Mundial, ya que no estaba permitido navegar en el campo de regatas del campeonato. Nosotros no habíamos tenido la oportunidad de realizar el Test Event (regata que se efectúa en el mismo escenario un año antes de la celebración del Mundial). Esperábamos encontrarnos unas condiciones con mucha ola y corrientes, y por eso nos quedamos allí entrenando. Pero luego en la competición no se dieron esas condiciones, aunque llegábamos muy bien preparados. Técnicamente dimos un salto de calidad muy grande allí.

¿Cuándo comenzaron a navegar juntos usted y Tara?

Empezamos a navegar juntos en noviembre del año pasado, o sea que ahora llevamos casi un año. Habíamos hecho el Princesa Sofía, la Semana Olímpica Francesa y el Mundial de La Haya.

¿Cómo se reparten las funciones entre los dos dentro de la embarcación?

En general yo me encargo de que el barco vaya lo más rápido posible, aunque Tara también me ayuda con esa función por su experiencia, que le permite saber en todo momento qué es lo que nos hace falta. De la estrategia durante la regata se encarga ella.

¿Qué particularidades tiene la clase Nacra 17?

Se trata del único barco volador que existe en la categoría olímpica. Es además la primera categoría mixta que existió en unos Juegos Olímpicos, aunque ahora también está el 470, que pasó a ser mixto. Es el único catamarán que habrá en París 2024.

Mientras que para Tara Pacheco serán sus cuartos Juegos, para usted serán los primeros. ¿Cómo recibió la noticia de su presencia en París representando a España?

Con mucha alegría. Es un sueño que he venido persiguiendo desde niño y ya estamos cerca de poder cumplirlo. Ahora se trata de llegar lo mejor preparados posible para dar la talla.

¿Le ha dado algún consejo Tara de cara a la cita olímpica que les espera a ambos?

Que sigamos apretando y que solo pensemos en cómo mejorar nuestro rendimiento. No deja de ser al fin y al cabo una regata normal, aunque hay muy pocos barcos con respecto a lo que estamos acostumbrados en las otras competiciones, al restringirse la participación a un solo barco por país y no todos los países van a conseguir plaza. Al final se trata de llegar los primeros a cada boya y hacerlo lo mejor posible.

¿Van con un objetivo concreto a París, o con la intención simplemente de disfrutar al haber conseguido el reto que se marcaban de competir en los Juegos Olímpicos?

El objetivo en un principio era clasificarnos para París, pero viendo nuestra progresión... Nos queda todavía la mitad de la campaña por delante y creo que ahora debemos centrarnos en mejorar lo máximo posible para estar lo más cerca posible de los puesto de cabeza, para tener opciones de dar la sorpresa. Ahora nos espera el Campeonato de Europa en Portugal, la Semana Olímpica Francesa y el Mundial como último paso antes de los Juegos Olímpicos.