Aramis, ante su gran oportunidad

Cuenta atrás para el combate más importante de la carrera de Aramis Torres hasta la fecha, tras un palmarés profesional en el que ha conseguido un total de nueve victorias, dos derrotas –una haciendo el EBU Silver en Italia y la otra haciendo el EBU principal en Francia– y un nulo –en el Campeonato de España–. El próximo viernes, en el Gran Canaria Arena, intentará doblegar sobre el ring a su paisano Samuel Carmona. Combate estelar de una velada muy esperada por los aficionados en la que peleará de nuevo por el EBU Silver, pero esta vez arropado por su gente y frente a un rival que conoce «a la perfección».

«Este cinturón te puede abrir muchas puertas, el ser campeón de la Unión Europea te puede dar acceso para hacer luego el título mayor de esta asociación», afirma Aramis, para quien medirse a un boxeador con un ranking tan alto como el de Carmona puede resultar decisivo de cara a su futuro en el ring.

El único precedente de un enfrentamiento entre Carmona y Aramis se producía en 2011, cuando ambos púgiles eran todavía amateurs. Para Torres, aquella victoria es una anécdota: «Prácticamente aquel combate no tiene nada que ver con lo que es esta pelea, pero en aquella ocasión es cierto que le logré ganar».

No obstante, Aramis se deshace en elogios hacia su adversario del próximo viernes en el Gran Canaria Arena: «Carmona es un boxeador top, tanto a nivel nacional como internacional». Sin embargo, cree ciegamente en sus opciones de victoria. «Confío mucho en el trabajo que he hecho, en cómo me siento, para mí soy sin duda alguna el favorito para llevarse la pelea», responde de forma tajante.

Aramis contará de nuevo en su esquina con sus dos entrenadores de confianza, Abián Suárez y Gabi Sarmiento. «Siempre me aconsejan que hay que trabajar fuerte cada día y que tengo que confiar en ese trabajo», desvela el púgil isleño, que se siente «muy fuerte, con muchas ganas y preparado para el 10 de noviembre».

Trabajo mental

Aramis Torres es consciente de que su preparación pasa no sólo por el físico, sino también por ejercitar la mente. En este sentido afirma que «de cabeza estoy perfecto, porque el trabajo que he hecho me ha sentado muy bien, me siento fuerte, aunque las últimas semanas uno siempre nota un cansancio que es normal, es algo que ya he vivido otras veces; las sensaciones son muy buenas».

En su cabeza ya tiene grabado a fuego el combate que le espera ante Carmona: «Va a pasar por muchos momentos, hay que estar preparado para todo lo que pueda pasar, asalto por asalto». En su filosofía, «el asalto más importante del combate siempre va a ser el siguiente», afirma.

Torres se considera un boxeador que «sueña a lo grande». «Pelear delante de tu gente y encima en un combate entre dos grancanarios y con un título internacional en juego es increíble».

Considera que el boxeo canario «está muy vivo», sobre todo a nivel amateur. Recalca el trabajo que está realizando la promotora Premier Boxing, «que le ha dado oportunidades a todos los gimnasios locales y a los pibes de aquí, permitiendo a los boxeadores formarse en el ring para que así suba mucho el nivel».

«Puede que los pibes nuevos tengan incluso más nivel que el nuestro, pero lógicamente luego tienen que ser capaces de llegar y aguantar, seguir trabajando; muchos en dos o tres años lo dejarán, pero los que aguanten y sigan van a conseguir grandes cosas», añadía el isleño.

En el ring no hay amigos

«Samuel Carmona y yo fuimos compañeros mucho tiempo, sufrímos juntos; siempre que no tenga que boxear contra mí, voy a querer que gane». Tiene claro Aramis que cuando se vean en el ring «solo pensaré en el trabajo que he hecho y en ganar, la persona que está delante en ese momento es mi rival, mi compañero de profesión, no voy a tener en esos momentos ningún tipo de compasión».

«Mi objetivo es ganar la pelea y hacer todo lo posible para que la gente se divierta», recalca el púgil grancanario. Añade que cuando acabe el combate, si Samu Carmona quiere, «nos podemos ir a cenar juntos, pero mientras estemos en el ring mi objetivo es arrancarle la cabeza y ya está». «Pero ojo, hago lo mismo en todos los combates», aclara Aramis.

En la vida de Torres, el boxeo lo es todo «por la disciplina y el orden que me ha dado, me ha ayudado a centrarme». «Empecé muy niño, justo en la época en la que mis amigos empezaban a fumar; yo, sin embargo, empecé a ir todas las tardes al gimnasio y gracias a ello me alejé de eso», reconoce.

«Me visualizo haciendo peleas importantes, poder disputar títulos importantes fuera de casa, pero ahora estoy centrado en vencer a Samuel, sin mirar más adelante de esta pelea», concluye el púgil grancanario.